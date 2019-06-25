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Ирина Шейк показывает слишком много радости и позитива после расставания с Брэдли Купером

На днях папарацци засняли Ирину Шейк на прогулке вместе с мамой. Топ-модель широко улыбалась и выглядела счастливой, несмотря на то, что всего несколько недель назад рассталась с Брэдли Купером.

Не прошло и месяца с тех пор, как Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. Сначала топ-модель съехала из дома своего избранника, а затем сняла помолвочное кольцо. Несмотря на трудности, Ирина продолжает жить активной жизнью: выходит на подиум, участвует в фотосессиях, проводит много времени с дочерью Леа.

На днях Шейк снова удивила общественность, появившись на публике в прекрасном настроении. Папарацци засняли топ-модель в компании мамы Ольги Шайхлисламовой. 24 июня они отправились на шопинг в нью-йоркском районе Сохо.

Для похода по магазинам Ирина выбрала черный кроп-топ и укороченные джинсы, дополнив образ кожаной панамой. Ее мама отдала предпочтение тем же оттенкам и весьма похожим фасонам. Обе женщины улыбались фотографам и явно были в хорошем настроении. 

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25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер, Брэдли Купер

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