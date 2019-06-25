Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В честь дня рождения Валерий Меладзе опубликовал фото с отцом и матерью, которых мало кто видел

23 июня Валерию Меладзе исполнилось 54 года. В честь дня рождения певец едва ли не впервые опубликовал снимок с родителями.

На днях Валерий Меладзе опубликовал фото с родителями, судя по всему, сделанное в день рождения певца. Семья запечатлена за столом. Отец Валерия держит в руках микрофон, явно готовясь произнести тост, а мать позирует в праздничном наряде. «Пока родители рядом, мы еще дети. Здоровья и радости всем родителям! Они дали нам самое главное — нашу жизнь!» — подписал снимок Меладзе.

Фолловеры были растроганы фото певца и его родителей. Многие отметили, что Валерий очень похож на свою маму. «Абсолютная правда, Валерий! Так не хотелось становиться ''взрослой'', так хочется быть ''ребенком''», «Здоровья прекрасным родителям и вам», «Шикарное фото. Долгих лет жизни вашим замечательным родителям», — прокомментировали подписчики.

  • Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
    1 2 3 ...10
    Валерий Меладзе старается не афишировать личную жизнь и достаточно редко публикует фото с родными
    Смотреть галерею

Родители Валерия Меладзе и его бабушка и дедушка не имели никакого отношения к музыке. Все они работали инженерами. Валерий же окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после института вместе с братом Константином создал первую группу. Так и началась его музыкальная карьера.

Перейти к обсуждению 3


25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @meladzevalerian, @ingameladze, @albinadzhanabaeva/Instagram, Андрей Калмыков/@Woman.ru
Теги

Валерий Меладзе, Константин Меладзе

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • у жен такая же улыбка как у матери)))

  • Какое же это счастье, в 54 года иметь и папу и маму..

  • Как-то они быстро постарели оба. Грузины? Или в страстях сгорели.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.