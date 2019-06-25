В честь дня рождения Валерий Меладзе опубликовал фото с отцом и матерью, которых мало кто видел

23 июня Валерию Меладзе исполнилось 54 года. В честь дня рождения певец едва ли не впервые опубликовал снимок с родителями.

На днях Валерий Меладзе опубликовал фото с родителями, судя по всему, сделанное в день рождения певца. Семья запечатлена за столом. Отец Валерия держит в руках микрофон, явно готовясь произнести тост, а мать позирует в праздничном наряде. «Пока родители рядом, мы еще дети. Здоровья и радости всем родителям! Они дали нам самое главное — нашу жизнь!» — подписал снимок Меладзе.

Фолловеры были растроганы фото певца и его родителей. Многие отметили, что Валерий очень похож на свою маму. «Абсолютная правда, Валерий! Так не хотелось становиться ''взрослой'', так хочется быть ''ребенком''», «Здоровья прекрасным родителям и вам», «Шикарное фото. Долгих лет жизни вашим замечательным родителям», — прокомментировали подписчики.

1 2 3 ... 10 Валерий Меладзе старается не афишировать личную жизнь и достаточно редко публикует фото с родными

Родители Валерия Меладзе и его бабушка и дедушка не имели никакого отношения к музыке. Все они работали инженерами. Валерий же окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после института вместе с братом Константином создал первую группу. Так и началась его музыкальная карьера.