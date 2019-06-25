После смерти Юлии Началовой у ее отца нашли рак

Родители Юлии Началовой после смерти дочери уехали в Израиль за психологической помощью по наводке Ларисы Долиной. Там врачи обнаружили у отца певицы рак.

Виктор и Юлия Началовы



После трагической смерти певицы Юлии Началовой ее родители отправились в Израиль, где обратились за психологической помощью. Недавно стало известно, что отец Юлии — Виктор Началов — прошел медицинское обследование, которое выявило страшную болезнь — рак. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят».



Виктор Началов признался, что был абсолютно подавлен после смерти дочери. «Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором. Он и психологически нам помог и, как потом оказалось, у меня была найдена проблема, с которой он блестяще справился. Это была операция. Все было на высочайшем уровне организовано», — поделился отец Юлии.

Родители Юлии Началовой

Роман Барак, лечащий врач Виктора, тоже появился в студии «Пусть говорят» и рассказал, что Юлия своей смертью спасла отца, ведь в противном случае рак не обнаружили бы на ранней стадии.



«Конечно, Юля меня спасла. Роман Борисович этому посодействовал», — согласился Виктор и поблагодарил друзей и родственников за поддержку.



1 2 3 4 5 6 7 Певица Юлия Началова умерла в марте этого года

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. «Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — рассказывал отец Началовой сразу после смерти дочери.