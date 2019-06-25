Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

После смерти Юлии Началовой у ее отца нашли рак

Родители Юлии Началовой после смерти дочери уехали в Израиль за психологической помощью по наводке Ларисы Долиной. Там врачи обнаружили у отца певицы рак.
Виктор Началов, Юлия Началова
Виктор и Юлия Началовы


После трагической смерти певицы Юлии Началовой ее родители отправились в Израиль, где обратились за психологической помощью. Недавно стало известно, что отец Юлии — Виктор Началов — прошел медицинское обследование, которое выявило страшную болезнь — рак. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят».

Виктор Началов признался, что был абсолютно подавлен после смерти дочери. «Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором. Он и психологически нам помог и, как потом оказалось, у меня была найдена проблема, с которой он блестяще справился. Это была операция. Все было на высочайшем уровне организовано», — поделился отец Юлии.

Виктор Началов
Родители Юлии Началовой

Роман Барак, лечащий врач Виктора, тоже появился в студии «Пусть говорят» и рассказал, что Юлия своей смертью спасла отца, ведь в противном случае рак не обнаружили бы на ранней стадии.

«Конечно, Юля меня спасла. Роман Борисович этому посодействовал», — согласился Виктор и поблагодарил друзей и родственников за поддержку. 

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. «Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — рассказывал отец Началовой сразу после смерти дочери.

Перейти к обсуждению


25 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, @julianachalova/Instagram
Теги

Юлия Началова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.