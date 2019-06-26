Анастасия Решетова наконец рассказала, как относится к Алене Шишковой

Не так давно Алена Шишкова поведала о том, в каких отношениях состоит с нынешней возлюбленной отца своей дочери. Теперь решила высказаться и сама Анастасия Решетова.

И Алену Шишкову, и Анастасию Решетову в последнее время буквально одолели вопросами о том, как они относятся друг к другу. Бывшую и нынешнюю возлюбленных Тимати спрашивают об этом и фолловеры, и журналисты. Недавно Шишкова откровенно рассказала, в каких отношениях находится с Решетовой.

26-летняя модель заявила: «Мы с ней нормально общаемся: ''привет-пока''. Но нас сложно назвать подругами. Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями». Теперь настал черед Анастасии. Вопрос об Алене ей задал один из подписчиков.

1 2 3 ... 10 Фанатов Тимати всегда интересовало, как относятся друг к другу Алена Шишкова и Анастасия Решетова

Решетова ответила в инстаграм-историях: «Я хорошо к ней отношусь, и нам нечего делить. Пусть у всех все будет клево» (пунктуация и орфография автора сохранены). А на прямой вопрос о том, встречалась ли Анастасия с Тимати, когда Алена была беременна, 23-летняя модель резко ответила: «Нет, неправда. Мы даже не были знакомы тогда».