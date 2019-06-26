«Волосы нужно лечить!»: подписчики раскритиковали новый образ и яркий блонд Ксении Собчак

Когда любовь нечаянно нагрянет, вместе с ней приходит и желание изменить что-то в своей внешности. Ксения Собчак, например, решила освежить цвет волос. Поклонники образ звезды не оценили и выразили свое недовольство.

Ксения Собчак

Счастливая и влюбленная Ксения Собчак решила на днях поделиться своим преображением и выложила в Инстаграм фото после посещения салона красоты. «Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам?» — написала журналистка. Комментарии фолловеров не заставили себя долго ждать.





«По-моему, нормально. Зато как все», «Бузова же учила, как фото выкладывать», «Ксения, при ваших заработках неужели нельзя сделать приличные губы и иметь приличного стилиста?», «Это пипец. Что с вами? Почему так плохо выглядите?», «Волосы нужно не красить, а лечить», — писали под фото Интернет-пользователи, прокомментировав не только волосы звезды, но и ее губы, нос, овал лица...

Ксения Собчак

Они могут возмущаться и дальше — Собчак не из тех, кто реагирует на критику внешности. Да и времени у нее на это нет: телеведущая растит сына Платона и делит над ним опеку с бывшим мужем Максимом Виторганом, встречается с режиссером Константином Богомоловым и работает над своим шоу «Осторожно, Собчак». Кстати, в одном из последних выпусков шоу Собчак взяла интервью именно у своего нового возлюбленного.

1 2 3 ... 8 Ксения Собчак делится с подписчиками честными фото в Инстаграме

Тему личной жизни тогда Ксения и Константин обошли очень умело и поговорили о новом назначении режиссера – Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Но и без флирта не обошлось. В конце интервью Константин посетовал на то, что все закончилось очень быстро. «Я не могу на вас потратить всю жизнь», — отшутилась Собчак. «Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно», — парировал Богомолов.