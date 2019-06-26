40-летняя светская львица Виктория Демидова родила в Майами сына от 24-летнего любовника

25 июня Виктория Демидова, основательница фитнес-приложения Demifit и приложения о правильном питании DemiFood, стала мамой во второй раз. О радостном событии она рассказала подписчикам в Инстаграме, отметив лишь то, что у нее родился мальчик.

Виктория Демидова с Сергеем Бойцовым

На днях светская львица и бизнесвумен Виктория Демидова стала мамой. Она поделилась в Инстаграме фотографией прямо из больничной палаты, но никаких подробностей появления на свет малыша не раскрыла. Отметила только, что у нее родился сын. А вот отец новорожденного малыша и бойфренд Виктории — 24-летний фитнес-модель Сергей Бойцов — был намного более эмоционален и посвятил этому событию большой пост: «Я перерезал пуповину своими руками, не упал в обморок, но рыдал. Когда появился на свет малыш, врач сказал: ''Посмотри, это же вылитая копия папы, когда они плачут вместе''. Господи, спасибо! Все, что я делал в своей жизни, — ради этого момента», — написал Сергей (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).



За несколько недель до родов Виктория и ее избранник улетели в США. Бизнесвумен хотела, чтобы малыш появился на свет именно там. В итоге пара выбрала медицинский центр Memorial Regional Hospital в Майами.

Сергей Бойцов с новорожденным сыном

Новорожденный малыш стал вторым ребенком Виктории. Бизнесвумен воспитывает 12-летнего сына Никиту, которого родила в браке с предпринимателем Антоном Демидовым. Супруг бизнесвумен скончался в ноябре 2017 года из-за проблем с сердцем.

«Тромб перекрыл легочную артерию, сердце остановилось, и его не смогли завести. Моему мужу было 48 лет. Я могу принять смерть, когда человек долго и тяжело болеет или умирает от старости, но не так. Иногда мне кажется, что это все неправда и меня жестоко разыграли. Иногда кажется, что он сейчас зайдет и скажет: а вот и я. Антоша все для меня. Это мой лучший друг», — поделилась тогда своей болью Виктория, но все же смогла начать жить заново.