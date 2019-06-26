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40-летняя светская львица Виктория Демидова родила в Майами сына от 24-летнего любовника

25 июня Виктория Демидова, основательница фитнес-приложения Demifit и приложения о правильном питании DemiFood, стала мамой во второй раз. О радостном событии она рассказала подписчикам в Инстаграме, отметив лишь то, что у нее родился мальчик.
Виктория Демидова, Сергей Бойцов
Виктория Демидова с Сергеем Бойцовым

На днях светская львица и бизнесвумен Виктория Демидова стала мамой. Она поделилась в Инстаграме фотографией прямо из больничной палаты, но никаких подробностей появления на свет малыша не раскрыла. Отметила только, что у нее родился сын. А вот отец новорожденного малыша и бойфренд Виктории — 24-летний фитнес-модель Сергей Бойцов — был намного более эмоционален и посвятил этому событию большой пост: «Я перерезал пуповину своими руками, не упал в обморок, но рыдал. Когда появился на свет малыш, врач сказал: ''Посмотри, это же вылитая копия папы, когда они плачут вместе''. Господи, спасибо! Все, что я делал в своей жизни, — ради этого момента», — написал Сергей (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).

За несколько недель до родов Виктория и ее избранник улетели в США. Бизнесвумен хотела, чтобы малыш появился на свет именно там. В итоге пара выбрала медицинский центр Memorial Regional Hospital в Майами. 

Сергей Бойцов, Виктория Демидова
Сергей Бойцов с новорожденным сыном

Новорожденный малыш стал вторым ребенком Виктории. Бизнесвумен воспитывает 12-летнего сына Никиту, которого родила в браке с предпринимателем Антоном Демидовым. Супруг бизнесвумен скончался в ноябре 2017 года из-за проблем с сердцем. 

«Тромб перекрыл легочную артерию, сердце остановилось, и его не смогли завести. Моему мужу было 48 лет. Я могу принять смерть, когда человек долго и тяжело болеет или умирает от старости, но не так. Иногда мне кажется, что это все неправда и меня жестоко разыграли. Иногда кажется, что он сейчас зайдет и скажет: а вот и я. Антоша все для меня. Это мой лучший друг», — поделилась тогда своей болью Виктория, но все же смогла начать жить заново.

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26 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото @demivika, @sergeyboytcov/Instagram
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Виктория Демидова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляем! рождение ребенка -это счастье!

  • Вот если бы умер муж бедняк и вдова обрела новое счастье с молодым бизнесменом,было бы интересно)а так...не долго плакала вдова,альфонсы таких любят.

  • фигура - огонь, конечно. Но с женихом, как мама с сыном. Но рождение ребенка в любом случае - счастье

  • ужас

  • У Лопырёвой в предыдущей статье гражданский супруг почему-то, а Демидова от любовника рожает

  • Она итак пожилая.Еще родить от ровесника то больше шансов остаться вдовой плюс у 40 летнего здоровье хуже.А если с ней что либо случится у молодого больше сил выростить ребенка в случаев смерти матери.А альфонсов можно найти старше себя.

  • Какой толк от фигуры, если на лицо атас?

  • Гость

    Вот если бы умер муж бедняк и вдова обрела новое счастье с молодым бизнесменом,было бы интересно)а так...не долго плакала вдова,альфонсы таких любят.

    он на минуточку фитнес-модель! а не просто альфонс))

  • Ох и нравятся мне современные женщины, живущие в своё удовольствие! Это тебе не Торсунов со своими проповедями про терпил с лозунгом: "женщина ДОЛЖНА...."

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