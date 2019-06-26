Джей Ло почувствовала влечение к Алексу Родригезу, когда еще была счастлива в третьем браке

Химия — штука серьезная. Даже счастливые супруги порой испытывают чувства к другим людям. Вот и Дженнифер Лопес, находясь в браке с Марком Энтони, попала под чары женатого Алекса Родригеза.



Марк Энтони и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес на протяжении 10 лет была замужем за Марком Энтони. Казалось, их брак был настоящей идиллией: артисты жили в любви, вдохновляли друг друга на творчество и, кроме того, воспитывали двоих детей — Эмму и Максимилиана.



Но сказке пришел конец — в 2014 году артисты развелись. И если Марк Энтони довольно быстро нашел себе новую пассию, Дженнифер Лопес некоторое время была одна.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Однако теперь 49-летняя певица счастлива, как счастлив и ее избранник Алекс Родригез. Успешная артистка, признанная икона стиля, невеста и мать — кажется, Дженнифер достигла высот во всех сферах жизни. Она часто дает откровенные интервью, в которых раскрывает подробности отношений с Алексом.



На днях в разговоре со Sports Illustrated звезда призналась, что почувствовала притяжение к Алексу Родригезу еще во время их первой встречи в 2005 году. Именно Марк Энтони познакомил Лопес с ее будущим мужем на стадионе Ши в Нью-Йорке.



Алекс Родригез на стадионе во время знакомства с супругами Дженнифер Лопес и Марком Энтони

Артистка призналась, что почувствовала «электрический разряд», когда впервые пожала руку Алексу. Баскетболист и певица были буквально «загипнотизированы» друг другом.



«На протяжении пяти секунд мы стояли и не отрываясь смотрели друг другу в глаза. Между нами что-то проскочило, что-то необыкновенное», — призналась звезда.

1 2 3 ... 9 Алекс и Дженнифер встретились спустя много лет после знакомства

Примечательно, что во время встречи с Дженнифер Лопес баскетболист не был одинок. Он был женат на Синтии Стекерс, с которой прожил под одной крышей до 2008-го года. Это не помешало Родригезу на долгие годы запомнить встречу с красавицей Лопес. Когда судьба спустя 12 лет свела их вновь, Алекс вспомнил даже название сборной, против которой играл в тот знаменательный матч.