Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джей Ло почувствовала влечение к Алексу Родригезу, когда еще была счастлива в третьем браке

Химия — штука серьезная. Даже счастливые супруги порой испытывают чувства к другим людям. Вот и Дженнифер Лопес, находясь в браке с Марком Энтони, попала под чары женатого Алекса Родригеза.
Марк Энтони и Дженнифер Лопес
Марк Энтони и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес на протяжении 10 лет была замужем за Марком Энтони. Казалось, их брак был настоящей идиллией: артисты жили в любви, вдохновляли друг друга на творчество и, кроме того, воспитывали двоих детей — Эмму и Максимилиана. 

Но сказке пришел конец — в 2014 году артисты развелись. И если Марк Энтони довольно быстро нашел себе новую пассию, Дженнифер Лопес некоторое время была одна.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес
Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Однако теперь 49-летняя певица счастлива, как счастлив и ее избранник Алекс Родригез. Успешная артистка, признанная икона стиля, невеста и мать — кажется, Дженнифер достигла высот во всех сферах жизни. Она часто дает откровенные интервью, в которых раскрывает подробности отношений с Алексом.

На днях в разговоре со Sports Illustrated звезда призналась, что почувствовала притяжение к Алексу Родригезу еще во время их первой встречи в 2005 году. Именно Марк Энтони познакомил Лопес с ее будущим мужем на стадионе Ши в Нью-Йорке.

Алекс Родригез на стадионе во время знакомства с супругами Дженнифер Лопес и Марком Энтони
Алекс Родригез на стадионе во время знакомства с супругами Дженнифер Лопес и Марком Энтони

Артистка призналась, что почувствовала «электрический разряд», когда впервые пожала руку Алексу. Баскетболист и певица были буквально «загипнотизированы» друг другом.

«На протяжении пяти секунд мы стояли и не отрываясь смотрели друг другу в глаза. Между нами что-то проскочило, что-то необыкновенное», — призналась звезда.

Примечательно, что во время встречи с Дженнифер Лопес баскетболист не был одинок. Он был женат на Синтии Стекерс, с которой прожил под одной крышей до 2008-го года. Это не помешало Родригезу на долгие годы запомнить встречу с красавицей Лопес. Когда судьба спустя 12 лет свела их вновь, Алекс вспомнил даже название сборной, против которой играл в тот знаменательный матч.

Перейти к обсуждению


26 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.