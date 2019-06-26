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Мама пропавшей балерины Большого театра впервые за 5 лет дала интервью и озвучила свою версию случившегося

На днях стали известны подробности по давнему делу об исчезновении танцовщицы Ольги Деминой. В связи с этим ее мать решила поведать свою версию случившегося.

Прошло уже почти пять лет, как бесследно исчезла балерина Большого театра — красавица Ольга Демина. Артистка, которой на тот момент было всего 25, пропала в 2014 году — в ночь с 19 на 20 августа. Все это время полиция, друзья и родственники безуспешно пытались найти девушку. 

Недавно в лесополосе, возле которой расположен дом Деминой, был обнаружен человеческий череп. Следователи предполагают, что он может принадлежать пропавшей артистке — благодаря этому полузабытая история вновь начала муссироваться в СМИ. 

На днях Андрей Малахов пригласил в студию программы «Прямой эфир» маму пропавшей балерины Елену Демину. Женщина поведала, что последний раз общалась с дочерью за три дня до трагедии. «Было ощущение, что у нее на плечах такая тяжесть. Она была чем-то сильно озадачена, озабочена», — вспоминала Елена. По ее словам, они планировали осенью отправиться в церковь, чтобы хоть как-то успокоить несчастную Ольгу.

Елена Леонидовна призналась, что почувствовала неладное, когда от дочери ей стали приходить непонятные сообщения на телефон. «Фразеологические обороты были построены не Ольгой. Она сдавала экзамены, поступала во МГАХ. У нее 95 было баллов, правильная речь. А тут совершенно чувствовалось, что пишет кто-то другой», — поделилась несчастная мать. Вскоре выяснилось, что девушка пропала — вероятно, похититель (или убийца) хотел скрыть исчезновение балерины и писал поддельные сообщения.

В случившемся Елена Демина подозревает Малхата Джавоева — экс-возлюбленного балерины. Кажется, обвинения Деминой небезосновательны: следствие установило, что сигнал телефона Джавоева был зафиксирован там, где нашли человеческие останки.

Территория, на которой обнаружили череп, находится недалеко от дома балерины. Кроме того, неподалеку проживал и Джавоев. Мама пропавшей артистки театра отметила, что, когда было заведено уголовное дело, Малхат в спешке покинул страну. А его адвокат считает, что Ольга жива и просто уехала за границу.

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26 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Прямой эфир/Youtube.com
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