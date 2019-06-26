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Пустой живот: модель обвинили в том, что она рекламировала наряды ASOS для беременных, не будучи в положении

26 июня многие СМИ написали о звезде шоу Love Island (аналог российского «Дома-2») Арабелле Чи, которая стала лицом линии одежды для будущих мам ASOS. Все бы ничего, вот только Арабелла пока что не планирует заводить детей.
Арабелла Чи
Арабелла Чи

Пользователи Сети нашли новую мишень для диванной критики. На этот раз не повезло Арабелле Чи, участнице британского реалити-шоу «Остров любви». Все началось с того, что некто под ником charlottewheatx выложил фото Арабеллы с сайта ASOS, на котором девушка, подозрительно похожая на нашу героиню, рекламирует линию ASOS Maternity, предназначенную для будущих мам. «А Арабелла — беременная модель?» — поинтересовался пользователь.

Этот пост набрал больше 20 тысяч лайков и 2,8 тысяч ретвитов. А в комментариях под постом пользователи предположили, что ASOS использует на съемках небеременных моделей и накладные животы. «Это бесит! Я заказываю линию для беременных, и вещи никогда мне не подходят. Теперь понятно почему!», «Шок! Они даже увеличили размер ее груди», «Это ужасная реклама для бренда», — писали возмущенные пользователи.

Реклама ASOS с Арабеллой Чи
Реклама ASOS с Арабеллой Чи

Но нашлись и те, кто встал на защиту Арабеллы и бренда: «Вы сами рожали? Если честно, я бы не рискнула стоять по нескольку часов на ногах, будучи в положении», «Они используют небеременных моделей из соображений безопасности. Стоять на ногах от пяти до девяти часов довольно утомительно».

До сих пор точно не известно, на самом ли деле Арабелла Чи приняла участие в съемке для ASOS. Портал Heart.co.uk связался с представителями модного гиганта, но те отказались отвечать на этот вопрос. Зато подтвердили, что марка на самом деле использует в съемках накладные животы.

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26 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото @arabellachi/Instagram, Rex Features/Fotodom.ru, ASOS

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