Ивана Трамп снова рассталась с супругом, который младше ее на 23 года

Первая жена Дональда Трампа объявила о расставании с нынешним супругом, итальянским актером Россано Рубиконди, который младше ее на 23 года.

70-летняя Ивана Трамп объявила о разрыве со своим 47-летним мужем Россано Рубиконди. Супругам уже приходилось расставаться: сыграв свадьбу в 2008-м, они подали на развод уже через год, но вскоре возобновили отношения. Ивана и Россано жили в фактическом браке 15 лет. И вот на днях экс-супруга президента США объявила, что теперь они с мужем расстаются окончательно.

«Теперь я снова одинокая женщина. Я свободна делать то, что захочу и с кем захочу, могу позволить себе такой образ жизни. Мы пошли разными дорогами. Россано много времени проводит в Италии, а я в Нью-Йорке, Майами и Сен-Тропе. Он должен работать. Отношения на расстоянии не работают. Но наше расставание было мирным», — рассказала Трамп изданию Page Six.

1 2 3 ... 10 Ивана Трамп рассталась со своим четвертым мужем, итальянским актером Россано Рубиконди

Напомним, Ивана была первой женой Дональда Трампа. Супруги жили вместе с 1977-го по 1992-й. В этом браке родились трое детей — Дональд, Иванка и Эрик. После развода с Трампом Ивана выходила замуж еще три раза. Интересно, что она сыграла роль в голливудском фильме «Клуб первых жен», основной темой которого является развод.