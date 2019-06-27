Стало известно, сколько заработал Владимир Зеленский за первый месяц на посту президента Украины

Администрация президента Украины раскрыла размер первой президентской зарплаты Зеленского. Цифра более чем скромная.

Владимир Зеленский

«Чтобы учитель жил как президент, а президент жил как учитель», — сказал в самом начале сериала «Слуга народа» простой учитель истории Василий Петрович Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский. Теперь актер, шоумен и нынешний глава Украины повторяет судьбу своего экранного персонажа.



Издание «Фактор», сославшись на ответ администрации президента, опубликовало очень интересную информацию о зарплате Владимира Зеленского на важном государственном посту. Выплата составила 12,7 тысячи гривен (это 483 доллара или 30 тысяч рублей), при этом из оклада было удержано 2,4 тысячи гривен обязательных сборов и налогов (94 доллара или около 6 тысяч рублей). Также в администрации уточнили, что зарплата Зеленского была депонирована — передана на сохранение.

Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа»

В общем-то, Зеленскому и не нужна зарплата. За время работы в «Вечернем квартале» Владимир скопил неплохой бюджет. В декларации «Зеленого», как зовут президента Украины друзья, указано, что за 2017 год художественный руководитель студии «Квартал-95» обогатился на 4 миллиона долларов.

Напомним, Владимир Зеленский долго сомневался, участвовать ему в предвыборной гонке или нет, и объявил о своем решении в ночь с 31 декабря на 1 января в эфире телеканала «1+1». В обращении к гражданам Украины будущий президент сказал, что у каждого человека есть три пути. Первый – плыть по течению, второй – уехать на заработки за границу. «Но есть еще и третий путь — попробовать самому что-то изменить в стране. И я для себя выбрал именно его», — сказал артист.



1 2 3 4 5 6 7 В апреле шоумен Владимир Зеленский выиграл президентские выборы в Украине

Во втором туре выборов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский обогнал бывшего президента Украины Петра Порошенко с 73,22% голосов. «Не будет какого-то пафоса, просто хочу сказать спасибо своим родителями за поддержку, моей жене — за силу и выдержку, украинцам, которые меня поддержали, спасибо тем, кто сделал другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас», — отметил Владимир.