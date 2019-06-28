Лену Катину преследует агрессивно настроенный мужчина

13 июля Лена Катина должна была выступить на фестивале в Польше, однако концерт могут отменить, ведь певице угрожает расправой абсолютно незнакомый ей мужчина.

Многим знаменитостям приходилось сталкиваться с угрозами. Не стала исключением и Лена Катина. На днях экс-участница группы t.A.T.u получила несколько сообщений от агрессивно настроенного незнакомца. По словам знаменитости, мужчина угрожает ей убийством. Катина призналась, что странные послания стали приходить не только ей, но и ее фанатам.

«Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет», — рассказала певица изданию «СтарХит».

1 2 3 ... 10 Лена Катина призналась, что стала жертвой угроз со стороны агрессивно настроенного незнакомца

Несмотря на это, отменять концерт Лена не планирует. Артистка приняла все возможные меры, чтобы обезопасить себя от нападения. Она написала заявление в полицию, отправила всю информацию организаторам и усилила охрану. «Надеюсь, все будет нормально», — сказала Катина.