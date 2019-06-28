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Лену Катину преследует агрессивно настроенный мужчина

13 июля Лена Катина должна была выступить на фестивале в Польше, однако концерт могут отменить, ведь певице угрожает расправой абсолютно незнакомый ей мужчина.

Многим знаменитостям приходилось сталкиваться с угрозами. Не стала исключением и Лена Катина. На днях экс-участница группы t.A.T.u получила несколько сообщений от агрессивно настроенного незнакомца. По словам знаменитости, мужчина угрожает ей убийством. Катина призналась, что странные послания стали приходить не только ей, но и ее фанатам.

«Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет», — рассказала певица изданию «СтарХит».

  • Лена Катина
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    Лена Катина призналась, что стала жертвой угроз со стороны агрессивно настроенного незнакомца
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Несмотря на это, отменять концерт Лена не планирует. Артистка приняла все возможные меры, чтобы обезопасить себя от нападения. Она написала заявление в полицию, отправила всю информацию организаторам и усилила охрану. «Надеюсь, все будет нормально», — сказала Катина.

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28 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @lenakatina/Instagram
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Лена Катина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Похожа чем то на рыженькую из спайз герлз

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