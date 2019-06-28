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Никита Пресняков встал на защиту своей семьи и опубликовал фото с красавицей-женой

Внук Аллы Пугачевой наконец-то нарушил молчание и прокомментировал слухи о расставании с супругой Аленой Красновой. И сделал это очень красиво.
Никита Пресняков
Никита Пресняков

На прошлой неделе в Сети снова появились слухи о разладе в семье Никиты Преснякова и Алены Красновой. Все неожиданно вспомнили, что еще два года назад, пока Алена отдыхала в Португалии, ее супруг проводил время с другой девушкой — молодой актрисой Катрин Асси.  

Алена Краснова, Никита Пресняков
Алена Краснова и Никита Пресняков

Это далеко не первый раз, когда пару подозревали в разладе. Модель как-то рассказывала, что уходила от будущего супруга: ей казалась существенной их пятилетняя разница в возрасте, да и отношения между влюбленными развивались тогда слишком быстро. Внук Аллы Пугачевой в программе «Секрет на миллион» признался, что был готов бить стекла, настолько его обидело расставание с девушкой. Но через несколько месяцев молодые люди поняли, что не могут друг без друга и снова сошлись.

Супруги никак не комментировали свое якобы очередное расставание, но на днях Никита решил положить конец всем сплетням. Он опубликовал в Инстаграме фото с Аленой Красновой, которое подписал: «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно».

Что и следовало доказать! Семья Преснякова и Красновой в целости и сохранности, а между супругами — идиллия. 

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28 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @annabazhanova, @alenaakrasnova, @npresnyakov/Instagram
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Никита Пресняков, Алена Краснова

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