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Памела Андерсон предоставила неопровержимые доказательства измен своего бывшего 33-летнего бойфренда

Новый виток в скандальном разрыве отношений звезды «Спасателей Малибу» и ее молодого бойфренда. На этот раз 1-0 в пользу Памелы: она слила в Сеть доказательство многочисленных измен Адиля Рами.

Не так давно Памела Андерсон рассказала, что ее двухлетние отношения с молодым бойфрендом были настоящей пыткой: оказалось, 33-летний Адиль Рами поднимал на нее руку и пытался контролировать жизнь актрисы. Ранее 51-летняя звезда объявила о расставании с футболистом, который, по ее словам, «вел двойную жизнь». Однако сам Адиль Рами подобные обвинения отрицал.

Памела, против которой ополчилась пресса, решила не сдаваться. Она нашла электронные письма, которые ее бойфренд отправлял своей любовнице — Сидони Бьемон, родившей ему двоих сыновей.

Сидони Бьемон с сыновьями Зэйном и Мади
Сидони Бьемон с сыновьями Зэйном и Мади

Возмущенная актриса опубликовала электронную переписку, в которой Сидони делится интимными подробностями романтических встреч с Адилем. Получается, футболист встречался с двумя женщинами сразу. При этом в письме к бывшей возлюбленной Адиль признавался, что отношения с Андерсон не носят серьезный характер. Да уж, как-то это не стыкуется со вспышками ревности и желанием контролировать жизнь Памелы.

Отметим, что француз полностью отрицает обвинения в измене. По его словам, он действительно время от времени встречался с бывшей девушкой, но лишь для того, чтобы повидаться с детьми. 

В своем Твиттере Памела объявила, что слила переписку в Сеть, чтобы добиться правды: «Я много думала о том, чтобы сохранить это в тайне. Но я обязана  помочь другим женщинам. Вот почему я делаю все это», — рассказала звезда.

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28 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sidoniebiemont/Instagram
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Памела Андерсон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Памела, дорогая, мы были уверены в изменах даже до тебя. И главное доказательство его фэйс. Там всё написано крупным шрифтом.

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