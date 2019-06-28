Айзу Анохину затравили в Сети за то, что она распродает старые вещи, чтобы помочь больному ребенку

Бывшая жена рэпера Гуфа, бизнесвумен и блогер Айза Анохина решила сделать доброе дело. 34-летняя знаменитость объявила в своем Инстаграме сбор средств на помощь мальчику с тяжелой болезнью, а также устроила благотворительную распродажу. Вместо «спасибо» Айза услышала в свой адрес обвинения в хайпе на чужом горе.

Айза

Айза Анохина снова занялась благотворительностью. Экс-супруга рэпера Гуфа помогает семье маленького Леши Пархоменко, которому поставили диагноз полная дыхательная непроходимость. Звезда призвала своих подписчиков объединиться и собрать необходимую для срочной операции сумму за 72 часа — ни много ни мало 743 тысячи рублей.

Также Айза решила распродать свои старые вещи, а вырученные деньги передать семье Леши. Но подписчики остались недовольны ее поступком. Некоторые начали интересоваться, почему сбор необходимо закрывать так срочно. Анохина ответила, что 30 июня — последний день, когда деньги должны поступить на счет израильской клиники, где и будет проведена операция.

А кто-то вообще возмутился поступку звезды и обвинил ее в желании получить свою долю хайпа любой ценой: «Знаешь, вот честно, ты же можешь сама всю сумму внести. Пиар на больном ребенке? Ужас. Была о тебе лучшего мнения», — такой комментарий оставила одна из подписчиц Анохиной. Айза сделала скрин этого сообщения и выложила его в сторис с комментарием: «Вот такое не надо мне писать».

1 2 3 4 5 6 7 Айза Анохина решила помочь маленькому Леше, которому поставили страшный диагноз

Отметим, что Айза уже давно занимается благотворительностью, а в 2017 году даже открыла свой проект «Бюро счастья». Суть его была проста: каждый месяц блогер выбирала пять людей, которые рассказывали в Инстаграме Анохиной о своих мечтах, и вместе с подписчиками собирала для них деньги. Но затея быстро провалилась: Айзу просто обманули. «Я до сих пор влюблена в идею создания ''машины исполнения мечт'', но это невозможно, пока не будет слаженной системы! После обмана с ветеранами меня вообще подкосило. Я настолько не ожидала мошенников у себя в Инстаграме, что до сих пор в шоке», — написала звезда. Оказывается, «Бюро счастья» собрало деньги для ветеранов в дом престарелых, но «мечтатели», получив перевод, исчезли. Айза тогда заявила, что оставшаяся на счету сумма пойдет на помощь бездомным животным, а «Бюро» закрыла.