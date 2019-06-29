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Егор Крид собрал звездных гостей на гавайской вечеринке в честь своего 25-летия

25 июня Егору Криду исполнилось 25 лет. Отпраздновал свой день рождения рэпер позднее, пригласив Андрея Малахова, Эмина Агаларова, Мота, Наталью Рудову и многих других. 

В минувший вторник Егор Крид отпраздновал свое 25-летие. В тот день известный исполнитель решил обойтись лишь скромным торжеством в кругу семьи.

А вот в пятницу рэпер закатил шумную вечеринку, гостями которой стали звезды отечественного шоу-бизнеса. 

На празднике в гавайском стиле были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Андрей Малахов, Гусейн Гасанов, Вики Одинцова и многие другие.

Появились на вечере и друзья Егора по лейблу Black Star — рэпер Мот и его супруга Мария Мельникова, концертный директор Ульяна Банана, видеограф Аблай Каиржанов и певица Клава Кока. 

Кстати, вместе с ней Крид исполнил недавно вышедшую песню «Грехи». 

На протяжении всего вечера гости, даже далекие от мира музыки, выходили на сцену и поздравляли именинника, исполняя разные песни. Также во время праздника выступали артисты с экзотическими номерами: гавайские танцовщицы, музыканты с африканскими барабанами и мексиканский народный ансамбль.

Похоже, тропическая вечеринка пришлась всем по вкусу! 

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29 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото valeriya_iosif_live, rudovanata, bardonata, event_abv, ofk_ek,  maryved, ablaykairzhanov, marshevskaya, gusein.gasanov/Instagram
Теги

Егор Крид, Иосиф Пригожин, Певица Валерия, Эмин Агаларов, Гусейн Гасанов, Мот, Мария Мельникова (Гураль), Наталья Рудова

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