Егор Крид собрал звездных гостей на гавайской вечеринке в честь своего 25-летия

В минувший вторник Егор Крид отпраздновал свое 25-летие. В тот день известный исполнитель решил обойтись лишь скромным торжеством в кругу семьи.
На празднике в гавайском стиле были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Андрей Малахов, Гусейн Гасанов, Вики Одинцова и многие другие.
Появились на вечере и друзья Егора по лейблу Black Star — рэпер Мот и его супруга Мария Мельникова, концертный директор Ульяна Банана, видеограф Аблай Каиржанов и певица Клава Кока.
На протяжении всего вечера гости, даже далекие от мира музыки, выходили на сцену и поздравляли именинника, исполняя разные песни. Также во время праздника выступали артисты с экзотическими номерами: гавайские танцовщицы, музыканты с африканскими барабанами и мексиканский народный ансамбль.
Похоже, тропическая вечеринка пришлась всем по вкусу!