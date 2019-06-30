Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

На фоне слухов о разрыве с Брэдли Купером к Ирине Шейк приковано повышенное внимание общественности, но топ-модель старается не подавать вида, что переживает о случившемся.
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
29 июня ЛГБТ-сообщество по всему миру отмечало 50-летие с начала событий, послуживших отправной точкой для начала борьбы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией за свои права.
В числе приглашенных были и давние подруги дизайнера Кэндис Свейнпол и Ирина Шейк.
Всю ночь напролет топ-модели веселились вместе с представителями ЛГБТ-сообщества, танцевали и с удовольствием фотографировались все вместе. Несмотря на то, что Ирина Шейк решила не публиковать в своем микроблоге подробный фотоотчет с вечеринки, в Сети можно найти фото и зажигательные видео с ее участием.