Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

Впадать в депрессию после расставания с Брэдли Купером точно не входит в планы Ирины Шейк! На этих выходных модель повеселилась в компании звездных друзей на вечеринке, организованной модным Домом Burberry.

Ирина Шейк

На фоне слухов о разрыве с Брэдли Купером к Ирине Шейк приковано повышенное внимание общественности, но топ-модель старается не подавать вида, что переживает о случившемся.

Папарацци то и дело запечатлевают Ирину с лучезарной улыбкой на лице

В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.



29 июня ЛГБТ-сообщество по всему миру отмечало 50-летие с начала событий, послуживших отправной точкой для начала борьбы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией за свои права.

В честь этого глава модного Дома Burberry Риккардо Тиши устроил в Нью-Йорке масштабную вечеринку для поклонников бренда.

В числе приглашенных были и давние подруги дизайнера Кэндис Свейнпол и Ирина Шейк.

Всю ночь напролет топ-модели веселились вместе с представителями ЛГБТ-сообщества, танцевали и с удовольствием фотографировались все вместе. Несмотря на то, что Ирина Шейк решила не публиковать в своем микроблоге подробный фотоотчет с вечеринки, в Сети можно найти фото и зажигательные видео с ее участием.