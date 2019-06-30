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Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

Впадать в депрессию после расставания с Брэдли Купером точно не входит в планы Ирины Шейк! На этих выходных модель повеселилась в компании звездных друзей на вечеринке, организованной модным Домом Burberry. 
Ирина Шейк
Ирина Шейк

На фоне слухов о разрыве с Брэдли Купером к Ирине Шейк приковано повышенное внимание общественности, но топ-модель старается не подавать вида, что переживает о случившемся.

Папарацци то и дело запечатлевают Ирину с лучезарной улыбкой на лице.

В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.

29 июня ЛГБТ-сообщество по всему миру отмечало 50-летие с начала событий, послуживших отправной точкой для начала борьбы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией за свои права. 

В честь этого глава модного Дома Burberry Риккардо Тиши устроил в Нью-Йорке масштабную вечеринку для поклонников бренда. 

В числе приглашенных были и давние подруги дизайнера Кэндис Свейнпол и Ирина Шейк.

Всю ночь напролет топ-модели веселились вместе с представителями ЛГБТ-сообщества, танцевали и с удовольствием фотографировались все вместе. Несмотря на то, что Ирина Шейк решила не публиковать в своем микроблоге подробный фотоотчет с вечеринки, в Сети можно найти фото и зажигательные видео с ее участием. 

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @diana_villas_boas, @riccardotisci17/Instagram
Теги

Кэндис Свейнпол, Риккардо Тиши, Ирина Шейк

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