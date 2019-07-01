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«Ищу донора, все серьезно»: 65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО

На днях Любовь Успенская сильно удивила общественность, заявив, что хочет снова стать мамой. Как оказалось, певица планирует завести еще одно ребенка уже в очень скором времени, поэтому ищет доноров, которые помогут ей осуществить мечту.
Любовь Успенская
Любовь Успенская

В минувшую пятницу 65-летняя Любовь Успенская заявила фолловерам, что ее еще рано «списывать со счетов» и ждать, когда же она уйдет на пенсию или вовсе станет бабушкой.

Также тогда артистка сказала, что ей хотелось бы снова стать мамой, ведь в ее возрасте многие представители шоу-бизнеса решаются завести еще одного ребенка.

Тогда многим показалось, что знаменитость говорит об этом не всерьез — согласитесь, слова «все рожают, а я самая рыжая что ли?» больше похожи на шутку, нежели на реальный повод завести ребенка. 

Любовь Успенская
 

Впрочем, 30 июня Успенская сообщила в своем микроблоге, что действительно планирует обратиться к современным репродуктивным технологиям.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

На своей странице в Инстаграме Любовь выдвинула список требований к будущему донору. На данный момент звезда и ее муж ищут только женский биоматериал.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли заявление артистки насчет ЭКО. Многие посчитали, что Успенской было бы правильнее усыновить ребенка в детдоме. 

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01 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @uspenskayalubov_official/Instagram
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Любовь Успенская

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