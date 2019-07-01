«Ищу донора, все серьезно»: 65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО

В минувшую пятницу 65-летняя Любовь Успенская заявила фолловерам, что ее еще рано «списывать со счетов» и ждать, когда же она уйдет на пенсию или вовсе станет бабушкой.
Тогда многим показалось, что знаменитость говорит об этом не всерьез — согласитесь, слова «все рожают, а я самая рыжая что ли?» больше похожи на шутку, нежели на реальный повод завести ребенка.
Впрочем, 30 июня Успенская сообщила в своем микроблоге, что действительно планирует обратиться к современным репродуктивным технологиям.
На своей странице в Инстаграме Любовь выдвинула список требований к будущему донору. На данный момент звезда и ее муж ищут только женский биоматериал.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли заявление артистки насчет ЭКО. Многие посчитали, что Успенской было бы правильнее усыновить ребенка в детдоме.