«Ищу донора, все серьезно»: 65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО

На днях Любовь Успенская сильно удивила общественность, заявив, что хочет снова стать мамой. Как оказалось, певица планирует завести еще одно ребенка уже в очень скором времени, поэтому ищет доноров, которые помогут ей осуществить мечту.

Любовь Успенская

В минувшую пятницу 65-летняя Любовь Успенская заявила фолловерам, что ее еще рано «списывать со счетов» и ждать, когда же она уйдет на пенсию или вовсе станет бабушкой.

Также тогда артистка сказала, что ей хотелось бы снова стать мамой , ведь в ее возрасте многие представители шоу-бизнеса решаются завести еще одного ребенка.

Тогда многим показалось, что знаменитость говорит об этом не всерьез — согласитесь, слова «все рожают, а я самая рыжая что ли?» больше похожи на шутку, нежели на реальный повод завести ребенка.

Впрочем, 30 июня Успенская сообщила в своем микроблоге, что действительно планирует обратиться к современным репродуктивным технологиям.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).



На своей странице в Инстаграме Любовь выдвинула список требований к будущему донору. На данный момент звезда и ее муж ищут только женский биоматериал.

1 2 3 ... 10 Любовь Успенская хочет снова испытать счастье материнства

Пользователи Сети неоднозначно восприняли заявление артистки насчет ЭКО. Многие посчитали, что Успенской было бы правильнее усыновить ребенка в детдоме.