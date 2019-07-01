Саша Савельева планирует вернуться на сцену и просит за выступление 350 тыс. рублей

В конце марта Саша Савельева родила сына, и с тех пор появилась на светском мероприятии лишь раз. Однако, по слухам, певица может вернуться на сцену с сольной программой.

Три месяца назад Саша Савельева и ее муж Кирилл Сафонов впервые стали родителями. Через некоторое время после рождения сына певица объявила о том, что покидает группу «Фабрика». На днях менеджер Саши сообщил, что она продолжит музыкальную карьеру как сольная исполнительница.

«Гонорар Савельевой — 350 тысяч рублей, в такую сумму обойдется ее 30–40-минутное выступление. Песни ''Фабрики'' она не исполняет, если только одну, и то в качестве исключения, причем необходимо заранее выбрать, какую. Есть абсолютно новая танцевальная программа с живыми музыкантами. Также Саша может провести вечер — одна или с партнером. Это обойдется в 250 тысяч рублей», — рассказал представитель певицы «СтарХиту».

1 2 3 ... 10 В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой

Кстати, недавно Савельева впервые появилась на публике после родов. Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Мама года»... и получила главный приз!