Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Саша Савельева планирует вернуться на сцену и просит за выступление 350 тыс. рублей

В конце марта Саша Савельева родила сына, и с тех пор появилась на светском мероприятии лишь раз. Однако, по слухам, певица может вернуться на сцену с сольной программой.

Три месяца назад Саша Савельева и ее муж Кирилл Сафонов впервые стали родителями. Через некоторое время после рождения сына певица объявила о том, что покидает группу «Фабрика». На днях менеджер Саши сообщил, что она продолжит музыкальную карьеру как сольная исполнительница.

«Гонорар Савельевой — 350 тысяч рублей, в такую сумму обойдется ее 30–40-минутное выступление. Песни ''Фабрики'' она не исполняет, если только одну, и то в качестве исключения, причем необходимо заранее выбрать, какую. Есть абсолютно новая танцевальная программа с живыми музыкантами. Также Саша может провести вечер — одна или с партнером. Это обойдется в 250 тысяч рублей», — рассказал представитель певицы «СтарХиту».

Кстати, недавно Савельева впервые появилась на публике после родов. Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Мама года»... и получила главный приз!

Перейти к обсуждению 4


01 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @sasha_savelieva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов, Группа «Фабрика»

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да кто она без Фабрики? И кому нужна?.

  • Е Лена.

    Да кто она без Фабрики? И кому нужна?.

    Мне и с фабрикой не нужна,даром. Но найдутся желающие.

  • 350 тр??? Серьёзно?) ) А почему не 1350тр?) Может она конечно и хорошая женщина,но для ведущей этого маловато.У нее энергетика как у вареной трески

  • Даю 400 чтоб не возвращалась!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-25 19:14:00
159
Гражданский брак - это брак, зарегистрированный в ЗАГСе!!!!!!! ЗАГС - записи актов гражданского состояния!!! Сюда относится рождение, брак, развод и так далее!!! Что ж такие неграмотные!!! Остальное - сожительство!!!
Шаг вперед: Игорь Булатов начал выкладывать совместные фото с Викторией Лопыревой
30 Комментариев
Гость 2019-06-26 15:39:00
158
Ох и нравятся мне современные женщины, живущие в своё удовольствие! Это тебе не Торсунов со своими проповедями про терпил с лозунгом: "женщина ДОЛЖНА...."
40-летняя светская львица Виктория Демидова родила в Майами сына от 24-летнего любовника
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.