Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов

29 июня стало известно о побеге Хайи бинт аль-Хусейн, жены правителя Дубая. Принцесса, взяв с собой двоих детей и 40 миллионов долларов, улетела в Германию, где попросила убежища и подала на развод. Рассказываем все, что нужно знать о беглой красавице с неплохой родословной.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и Хайя бинт аль-Хусейн

Сегодня 45-летняя Хайя бинт аль-Хусейн, или просто принцесса Хайя, — самая обсуждаемая женщина в мире. Все дело в том, что девушка решилась на отчаянный шаг и сбежала от своего мужа, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, 69-летнего шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. Об этом журналистам стало известно 29 июня, хотя заподозрить неладное в принципе можно было бы гораздо раньше.

Все дело в том, что наша героиня не появлялась на светских мероприятиях, на которых раньше была гостем достаточно частым, аж с февраля месяца. Где сейчас скрывается Хайя, точно неизвестно. Портал The Daily Mail сообщает, что беглянка попросила убежище в Германии и сразу поручила юристам начать бракоразводный процесс. А вот The Daily Beast утверждает, что сейчас принцесса прячется уже в Лондоне. Якобы об убежище в столице Англии она попросила, прибыв в Германию, с которой у ОАЭ тут же обострились дипломатические отношения, когда разгневанный премьер-министр потребовал от берлинских властей выдать его жену и детей, но получил отказ.

Сбежала принцесса Хайя не одна: молодая женщина прихватила с собой двоих детей — 7-летнего сына Заида и 11-летнюю дочь Аль-Джалилу, а также немаленькую сумму денег — порядка 40 миллионов долларов. В сущности, не так много, учитывая, что состояние ее супруга оценивается примерно в 12 миллиардов. Почему жена одного из самых богатых людей в мире решилась на такой шаг и что нужно знать об этой отчаявшейся даме — рассказываем в новом материале.

Родословная у Хайи бинт аль-Хусейн такая, что можно позавидовать. 45-летняя принцесса — дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала (он умер в 1999 году от рака почек) и королевы Алии аль-Хуссейн (погибла в результате крушения вертолета в 1977-м, ей было 28 лет). На момент смерти мамы Хайе шел только третий год, но принцесса помнит ее: «Я из тех, кто прячет болезненные воспоминания подальше на чердак памяти. Последние сорок лет я говорю себе, что когда-нибудь с этим разберусь», — рассказывала женщина в интервью британскому Tatler в 2017 году. А еще Хайя — сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II. В общем, с родственниками нашей героине повезло. И не только из-за титулов!

Король и королева Иордании, родители Хайи бинт аль-Хусейн

Отец Хайи старался проводить с дочерью все свободное время, души в ней не чаял и позволял многое — иногда даже чересчур. Например, все бездомные животные, которые попадали в поле зрения девочки, тут же переселялись в королевский дворец: «Если я видела у дороги ослика, я забирала его домой. Бродячие собаки, бездомные кошки...»

Хусейн поощрял все увлечения дочери и постоянно напоминал ей, что мечтать нужно о великом. Следуя советам отца, Хайя планировала свою жизнь масштабно: хотела быть балериной, школьным учителем и доктором одновременно и была уверена, что сможет совмещать! Но у судьбы были другие планы на активную девочку. На шестой день рождения Хайи отец подарил ей лошадь…

«Я была так счастлива! Я никогда не забуду тот день», — признавалась принцесса в интервью изданию Gold Mustang. Наша героиня влюбилась в конный спорт и вскоре поняла, что хочет стать профессионалом этого дела. На нее давило общественное мнение, мол, девушкам из высшего общества непозволительно посвящать жизнь спорту: «Меня часто критиковали и осуждали, говоря, что моя мать так никогда бы не поступила...» Но и здесь отец Хайи не дал ей шанса отступить. Он поддержал начинающую спортсменку, которой на момент первых соревнований было всего лишь 12 лет. И, кстати, отец потребовал полной самоотдачи, так что Хайя не только каталась на лошадях, но и чистила стойла — вот тебе и принцесса-неженка! Девушка в итоге не просто приняла участие в юниорском чемпионате Иордании по конкуру, а стала первой женщиной, которой это в принципе удалось.



Спустя год принцесса представила Иорданию и на международной конкурной арене и выиграла бронзовую медаль Панарабских игр в личном зачете. Затем выступила на Всемирных конных играх в Хересе и Олимпиаде в Сиднее, где даже была знаменосцем своей команды!

Конный спорт — это не единственное увлечение сбежавшей жены. Выпускница школы для девочек Бадминтон в Бристоле, британской школы современного обучения Брайанстон и Оксфордского университета занималась хоккеем (и, по ее собственным словам, не чуралась ударить клюшкой по ногам соперницы). А еще наша героиня славится готовностью помогать тем, кому не повезло в жизни: Хайя создала первую арабскую благотворительную организацию по борьбе с голодом Tikyet Um Ali, которая предоставляет продовольственную помощь и рабочие места бедным семьям. Также принцесса была послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН и Посланником мира Организации Объединенных Наций.

Что подтолкнуло Хайю бежать от мужа и из страны, точно неизвестно, однако, по данным The Sun, принцесса «опасалась за свою жизнь».

Учитывая, что это не первый побег близких от шейха Мохаммеда бин Рашида, в это легко поверить. В 2000 году старшая дочь шейха Шамса тоже попыталась оборвать все связи с семьей и исчезнуть, но у нее ничего не получилось. Девушка убежала из семейного поместья, когда была на каникулах, в Великобритании, но через два месяца ее поймали и, накачав наркотиками, отправили в Дубай. С тех пор, по словам еще одной дочери Моххамеда Латифы, Шамсу держат взаперти под наблюдением психиатра и пичкают лекарствами. «Она сбежала, потому что не могла делать то, что делают люди в цивилизованном мире: водить машину, путешествовать, просто самой делать выбор. Мы лишены свободы воли», — рассказала принцесса.

Дочь шейха Латифа

Как же Латифа смогла предать эту историю огласке, спросите вы? Ответ прост: девушка тоже пыталась сбежать. И даже не один раз. В 2002 году Латифа (ей тогда было 16 лет) умудрилась покинуть отчий дом, но ее задержали на границе и поместили в тюрьму на 3 года и четыре месяца, где всячески издевались.

«Твой отец приказал избивать тебя до смерти», — сообщили ей охранники в перерывах между насильственными действиями.

Латифа не отчаялась и предприняла еще одну попытку побега, план которой вынашивала целых семь лет. Девушка скопила 400 тысяч долларов и стала думать, что делать. К родственникам обращаться не было смысла — те были безучастны, потому что боялись отца. В итоге Латифа обо всем договорилась с тренером по капоэйре Тиной Яухиайнен и бывшим офицером ВМС Эрве Жобером, который сам когда-то сбежал из Эмиратов при помощи гидрокостюма и женского наряда. В феврале 2018 года Тина и Латифа отправились на машине в страну Оман. На пристани их ждали квадроциклы, на которых беглянки проехали 42 километра и оказались на яхте Жобера. Троица почти доплыла до Индии, но в каких-то 50 километрах от берега к яхте пристал катер с вооруженными людьми Мохаммеда. Они схватили дочь шейха и отправили назад.

«Оставьте меня здесь, я лучше умру на яхте, чем вернусь в Дубай», — кричала Латифа.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум

Перед побегом девушка записала видео, в котором отметила, что шейх — самый злой человек из всех, кого она когда-либо видела, и повинен в организации и покрывательствах множества убийств. Также Латифа заявила: «Если вы смотрите это видео, то я либо мертва, либо нахожусь в очень сложной ситуации». Ролик был опубликован спустя семь дней после побега Латифы. Ее с тех пор никто не видел вплоть до декабря прошлого года, когда в Сети появились фото со встречи Латифы с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека и экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон.

1 2 3 ... 8 45-летняя принцесса Хайя забрала двоих детей и 40 млн долларов и сбежала в Германию

Робинсон заявила: Латифа раскаивается в том, что сняла видео, в котором обвиняет своего отца в убийствах, и проходит лечение у психиатра… Надеемся, Хайя бинт аль-Хусейн избежит этой печальной участи.