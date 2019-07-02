Журналисты узнали о том, почему принц Чарльз и принцесса Диана подрались во время медового месяца

1 июля принцессе Диане и «королеве людских сердец» исполнилось бы 58 лет. Жизнь бывшей супруги принца Чарльза трагически оборвалась 31 августа 1997 года, когда она погибла в автомобильной аварии. О ее несчастливом браке вспоминают до сих пор. На днях всплыли очередные подробности.

Принц Чарльз и принцесса Диана

В день рождения принцессы Дианы британские СМИ решили вспомнить интересные факты из ее биографии. Журналсты издания Express, например, рассказали своим читателям о том, как супруги Диана и Чарльз разгромили комнату в семейном поместье, в котором остановились во время медового месяца. Не стоит спешить с выводами и списывать все на страсть. На самом деле, все было совсем не так. Об этом журналисты узнали из воспоминаний британского политика Уинстона Черчилля (внука премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля).



Черчилль рассказывал о том, что принцесса Диана и принц Чарльз начали скандалить сразу после свадьбы и даже устроили драку во время их медового месяца. И у него были доказательства. «Спустя месяц после свадьбы Чарльза и Дианы ее отец Джонни сказал мне: ''Почему бы тебе не приехать и отобедать со мной в доме Элторп (фамильное поместье семьи Спенсеров — Прим.ред.)? Я бы с удовольствием с тобой пообщался и показал апартаменты''», — рассказывал Уинстон. Когда Черчилль приехал в поместье, Джонни отвел его в гостевую комнату, которую специально отремонтировал к приезду дочери и ее супруга.

«Казалось, здесь была настоящая бойня: следы воды на новых зеленых обоях, сломанное кресло, разбитое зеркало… В то время моя жена и я списали это на обычную ссору между влюбленными. Но, подозреваю, что именно тогда Чарльз впервые рассказал Диане о своей связи с Камиллой», — цитирует политика Express.

Королева Елизавета с Дианой и Чарльзом

Напомним, принцесса Диана познакомилась с Чарльзом, когда тот уже был влюблен в замужнюю даму Камиллу Паркер-Боулз. Этот роман очень беспокоил королеву Елизавету, и она приняла решение — сыну пора жениться. Кандидатуру Дианы одобрили все члены семьи. И если для Чарльза этот брак был вынужденной мерой, то Диана по-настоящему влюбилась в своего будущего мужа.

Народ Англии души не чаял в принцессе, но во дворце все было иначе: Елизавета II вставала на сторону сына в его романе с Камиллой, который он вскоре перестал скрывать от законной супруги. Да и свыкнуться с суровыми придворными законами Диана не смогла. Она тоже начала изменять супругу, от которого родила сыновей Уильяма и Гарри, а в 1996 году брак Дианы и Чарльза был официально расторгнут.

1 2 3 4 5 6 7 Принцесса Диана умерла в 1997 году

Погибла Диана в августе 1997-го. Тогда она была в машине вместе со своим возлюбленным, кинопродюсером и сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом. Автомобиль врезался в бетонную опору под мостом Альма. Диана умерла спустя два часа в больнице Сальпетриер.