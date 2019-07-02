Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачева стала известна после трагических событий: два года назад ее бывший муж отрубил девушке кисти рук. Теперь Маргарита учится жить заново.

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева, которой два года назад бывший муж отрубил кисти рук, пытается вернуться к нормальной жизни. На днях 27-летняя серпуховчанка приняла участие в модной фотосессии, кадрами из которой поделилась в своих соцсетях.

«Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!» — написала Маргарита.

Напомним, Маргарита вышла замуж за Дмитрия Грачева в 2012 году. В этом браке родилось двое сыновей – Дмитрий и Даниил. А летом 2017-го отношения между супругами стали портиться и практически сошли на нет. Девушка решила, что семью спасти невозможно, и предложила мужу развестись. После этого жизнь Грачевой превратилась в настоящий ад на земле. «К октябрю во мне как будто что-то перегорело окончательно — не хотелось трепать себе нервы, да и было уже все равно. Я подала на развод. Когда он узнал об этом, избил меня, порвал мой паспорт и вещи, выкинул косметику», — рассказывала Маргарита порталу Wonderzine.

В какой-то момент Дмитрий уступил супруге и даже съехал из их квартиры и начал проводить время с детьми. А потом, 10 ноября, впервые вывез свою жену в лес и начал угрожать ей ножом. Маргарита стала действовать решительно и написала заявление в полицию. Но никаких действий предпринято не было. А спустя месяц для Маргариты настал самый ужасный день в жизни — 11 января Дмитрий отрубил ей кисти рук, после чего сам же отвез ее в больницу.

Дмитрий Грачев

«Это, как и покупка топора, заранее продуманная и спланированная мера: за явку с повинной убирают треть срока. Вот это страшно — спланировать и жить с этим, улыбаясь мне и детям», — смело рассказывала Маргарита. В больнице ее тут же начали оперировать, девушке спасли левую руку, а вот вместо правой у Грачевой теперь протез.

1 2 3 4 5 6 7 11 января 2017 года жизнь Маргариты Грачевой разделилась на до и после

Суд приговорил Дмитрия (кстати, признанного совершенно вменяемым) к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Грачев стерт из памяти, в моей жизни места для него больше нет. Я не испытываю к нему ни ненависти, ни обиды», — говорит Рита и надеется на лучшее