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Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачева стала известна после трагических событий: два года назад ее бывший муж отрубил девушке кисти рук. Теперь Маргарита учится жить заново.
Маргарита Грачева
Маргарита Грачева

Маргарита Грачева, которой два года назад бывший муж отрубил кисти рук, пытается вернуться к нормальной жизни. На днях 27-летняя серпуховчанка приняла участие в модной фотосессии, кадрами из которой поделилась в своих соцсетях.

«Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!» — написала Маргарита.

Маргарита Грачева

Напомним, Маргарита вышла замуж за Дмитрия Грачева в 2012 году. В этом браке родилось двое сыновей – Дмитрий и Даниил. А летом 2017-го отношения между супругами стали портиться и практически сошли на нет. Девушка решила, что семью спасти невозможно, и предложила мужу развестись. После этого жизнь Грачевой превратилась в настоящий ад на земле. «К октябрю во мне как будто что-то перегорело окончательно — не хотелось трепать себе нервы, да и было уже все равно. Я подала на развод. Когда он узнал об этом, избил меня, порвал мой паспорт и вещи, выкинул косметику», — рассказывала Маргарита порталу Wonderzine.

В какой-то момент Дмитрий уступил супруге и даже съехал из их квартиры и начал проводить время с детьми. А потом, 10 ноября, впервые вывез свою жену в лес и начал угрожать ей ножом. Маргарита стала действовать решительно и написала заявление в полицию. Но никаких действий предпринято не было. А спустя месяц для Маргариты настал самый ужасный день в жизни — 11 января Дмитрий отрубил ей кисти рук, после чего сам же отвез ее в больницу.

Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев

«Это, как и покупка топора, заранее продуманная и спланированная мера: за явку с повинной убирают треть срока. Вот это страшно — спланировать и жить с этим, улыбаясь мне и детям», — смело рассказывала Маргарита. В больнице ее тут же начали оперировать, девушке спасли левую руку, а вот вместо правой у Грачевой теперь протез.

Суд приговорил Дмитрия (кстати, признанного совершенно вменяемым) к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Грачев стерт из памяти, в моей жизни места для него больше нет. Я не испытываю к нему ни ненависти, ни обиды», — говорит Рита и надеется на лучшее

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02 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @margoritka1211/Instagram, Маргарита Грачева/Vk.com
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Маргарита Грачева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Хм, все-таки, есть норма, а есть отклонения, которые не стоит выпячивать. Конечно, ей очень тяжело, и это один и способов принять себя. Желаю счастья и мужества!

  • Стёрт из памяти ? А его дети от него о нем каждодневно не напоминают ? Не проходит такое бесследно , и гены папаши в детях живы тоже ... и 14 лет пройдут быстро . Дай бог тебе счастья , девочка !

  • Странно,почему не пожизненно?

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Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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