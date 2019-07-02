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Будто не расставались: Ксения Собчак и Максим Виторган проводят время с сыном в ладу и согласии

Около месяца назад Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Тем не менее экс-супруги все еще продолжают проводить время вместе.

Слухи о расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак появились еще в начале года, 8 марта они подтвердили эту информацию, а в начале июня —официально развелись. Тем не менее экс-супруги проводят время вместе ради общего сына Платона. На днях Виторган опубликовал видео, снятое в один из таких дней.

Ролик, который актер выложил в инстаграм-истории, был снят в парке развлечений. На видео Ксения с сыном катаются на детской горке. Сам Максим решил остаться за кадром. Стоит отметить, что до этого экс-супруги старались проводить время с сыном по отдельности — Виторган, например, ездил с малышом на отдых в Испанию.

  • Максим Виторган, Ксения Собчак
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    В Сети слухи о расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак появились еще в начале года
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Кстати, актеру удалось не только остаться в дружеских отношениях с бывшей женой, но и помириться с ее нынешним возлюбленным. Во время недавнего мероприятия по случаю запуска приложения «Мобильный художественный театр» Виторган и Богомолов любезно пообщались друг с другом.

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02 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @mvitorgan, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак, Максим Виторган

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
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32 Комментариев





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