Будто не расставались: Ксения Собчак и Максим Виторган проводят время с сыном в ладу и согласии

Около месяца назад Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Тем не менее экс-супруги все еще продолжают проводить время вместе.

Слухи о расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак появились еще в начале года, 8 марта они подтвердили эту информацию, а в начале июня —официально развелись. Тем не менее экс-супруги проводят время вместе ради общего сына Платона. На днях Виторган опубликовал видео, снятое в один из таких дней.

Ролик, который актер выложил в инстаграм-истории, был снят в парке развлечений. На видео Ксения с сыном катаются на детской горке. Сам Максим решил остаться за кадром. Стоит отметить, что до этого экс-супруги старались проводить время с сыном по отдельности — Виторган, например, ездил с малышом на отдых в Испанию.

1 2 3 ... 10 В Сети слухи о расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак появились еще в начале года

Кстати, актеру удалось не только остаться в дружеских отношениях с бывшей женой, но и помириться с ее нынешним возлюбленным. Во время недавнего мероприятия по случаю запуска приложения «Мобильный художественный театр» Виторган и Богомолов любезно пообщались друг с другом.