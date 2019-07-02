«Теперь мы просто друзья»: Моника Беллуччи подтвердила расставание с Николя Лефевром

Вы не ошиблись и поняли все правильно: Моника Беллуччи официально объявила, что ее отношениям с художником Николя Лефевром пришел конец.

Только-только поклонники итальянской кинодивы выдохнули (наконец 54-летняя Моника Беллуччи обрела истинную любовь), как им вновь пришла пора браться за носовые платки: 2 июля актриса огорошила весь мир признанием — с Николас Лефевром они теперь «просто друзья».



Моника Беллуччи тщательно оберегает свою личную жизнь. То ли сказался личный опыт звезды, то ли одна из самых соблазнительных женщин западного кинематографа от природы очень замкнута, однако после расставания с Венсаном Касселем о ее романтических отношениях мы знаем немного.

Громкий развод в 2013 году пришелся колоссальным ударом не только по экс-влюбленным, но и по армии поклонников «Каллуччи». И если 52-летний Кассель вскоре нашел новую любовь, то Моника Беллуччи долгое время появлялась на мероприятиях одна.



В прошлом году звезда наконец рассекретила имя своего возлюбленного: папарацци стали замечать звезду фильма «Малена» в компании молодого художника Николаса Лефевра, который младше своей спутницы на 18 лет. Конечно, новый возлюбленный не мог избежать сравнений с Венсаном Касселем. Одни фанаты говорили, что он слишком молод для 54-летней красавицы, другие — что он недостаточно хорош для нее. Однако со временем фанаты Моники пришли к единогласному выводу: главное — счастье.

Однако это самое счастье длилось недолго. К сожалению, пара рассталась спустя год после того, как их впервые заметили папарацци. Неизвестно, кто стал инициатором разрыва и что послужило причиной, однако Моника Беллуччи сохраняет теплые отношения с Николасом.



«С этого момента наши отношения приняли новый характер — теперь мы друзья. Мы с Николасом, конечно, все еще любим друг друга, он прекрасный человек и многому меня научил», — призналась звезда в интервью журналу F.



1 2 3 ... 10 Впервые о романе Моники Беллуччи и Николя Лефевра заговорили в прошлом году

Пока фанаты по всему миру затаили дыхание и ждут новых подробностей неожиданного расставания, а нам лишь остается поблагодарить Монику Беллуччи за искренность.