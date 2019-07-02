60-летняя Мадонна станцевала тверк, стоя на руках

Мадонна вновь удивила поклонников превосходной физической формой. Певица отметила успешно прошедший концерт танцем, который удастся исполнить далеко не каждому.

30 июня Мадонна дала небольшой концерт в Нью-Йорке. Певица осветила событие в своем микроблоге. Впрочем, больше внимания она уделила не самому мероприятию, а афтепати. Мадонна опубликовала множество видео с вечеринки, на которой успела продемонстрировать роскошный наряд от Versace и зажигательно станцевать.

В одном из роликов поп-дива продемонстрировала идеальный тверк, который станцевала... стоя на руках. На видео Мадонна встает со стула на руки, легко опирается о стену ногами и начинает ритмично танцевать. Друзья знаменитости пришли в восторг от ее тверка.

1 2 3 ... 10 30 июня Мадонна выступила с концертом в Нью-Йорке

Напомним, в начале июня Мадонна выпустила новый альбом Madame X. Теперь на концертах певица выступает в образе своего альтер-эго. Знаменитость описала его так: «Мадам Икс — секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму».