В честь 20-летия брака Виктория Бекхэм поделилась лучшими моментами жизни с Дэвидом

Одна из самых красивых пар западного шоу-бизнеса с непростой историей, в которой нашлось место любви и изменам, боли и прощению, страсти и сочувствию, празднует фарфоровую свадьбу.

Семейный путь Виктории и Дэвида Бекхэмов был тернист и горек. Европейский секс-символ и по совместительству звезда футбола выбрал в качестве спутницы своей жизни голосистую «перчинку», по которой сходили с ума миллионы поклонников по всему миру. Их считали одной из самый красивых пар шоу-бизнеса, однако мало кто верил, что брак столь знаменитых и привлекательных людей продержится хотя бы пару лет.



Англичане любят удивлять. Вот и Дэвид с Викторией, в отличие от большинства звездных союзов, сумели «продержаться» не только пару лет, но все двадцать. Рука об руку они прошли через все: пламя страсти, холод измены, рождение и болезни детей и слишком разный ритм жизни. Вероятно, союз рано или поздно распался бы, если бы не мудрость, принятие и всепрощающая любовь, которую Виктория и Дэвид развили в себе с годами.

Теперь 44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория считаются эталоном семьи. Успешные, талантливые, красивые и по-настоящему влюбленные — с возрастом они все больше ценят родных и близких, стараются как можно больше времени уделять детям и многочисленным родственникам. И если раньше в прессе то и дело возникали слухи об изменах Дэвида и о возможном разводе, сейчас в доме английской пары тишь, гладь и благодать.



4 июля чета Бекхэм традиционно отмечает годовщину свадьбы. Поженились они в 1999-м году и в этом празднуют юбилей семейной жизни. Двадцать лет вместе — согласитесь, немало! По случаю романтической даты Виктория выложила в своем Инстаграме видео-ролик, в котором собрала самые любимые архивные фото. Вместе с подписчиками она вспомнила love story своей жизни с самого начала.



1 2 3 ... 12 Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года

Присоединяемся к поздравлениям сотен тысяч фанатов звездной пары! И желаем, чтобы через 20 лет Виктория и Дэвид порадовали нас празднованием уже рубиновой свадьбы.