Потерявшая пальцы в страшной аварии Настя Кудри научилась играть на фортепиано

Прошлым летом певица Настя Кудри лишилась нескольких пальцев на правой руке. Но это не мешает 22-летней звезде писать музыку — недавно Настя даже научилась играть на фортепиано.

Настя Кудри

В июле 2018 года Настя Кудри отдыхала во Франции. Отпуск для начинающей певицы обернулся настоящим кошмаром. Дочь коммерческого директора «УГМК-Холдинга» Игоря Кудряшкина попала в ДТП в Ницце — во время поездки по горному серпантину навстречу Кудри вылетел автомобиль. Настя резко свернула с дороги и ее машина упала с обрыва.

«Вылезая из разбитого авто, я увидела, что правая рука в крови. Боли в тот момент вообще не чувствовала, с ужасом отметила, что отсутствуют фаланги двух пальцев – мизинца и безымянного», — рассказывала Настя в интервью «СтарХиту».

Но девушка не отчаялась. Вскоре она продолжила заниматься музыкой и давать концерты. А на днях поделилась — теперь она, вопреки всему, научилась играть на фортепиано.

«Это странный парадокс, как случилась авария и моя потеря, после этого я научилась играть на фортепьяно. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Мне кайфово… Я могу сыграть любую мелодию, знаю аккорды. Я начала сочинять мелодию. За сложные я пока не берусь, а вот простые — легко», — рассказала она изданию «Комсомольская правда».

1 2 3 4 5 6 7 В июле 2018 года Настя Кудри попала в ДТП в Ницце

Отметим, что Кудри долгое время скрывала последствия аварии и рассказала о случившемся спустя пару месяцев. Как признавалась певица, труднее всего было сообщить обо всем родителям: «Наверное, это было самым сложным – признаться родителям, что с их любимым ребенком случилась беда. Не могла подобрать слов, старалась быть бодрой, веселой, чтобы меньше расстраивать. Естественно, они тут же прилетели, забрали в Мюнхен и на следующий же день повели к другим докторам».