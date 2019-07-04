Алеся Кафельникова уверена, что в будущем будет с рэпером Pharaoh, а пока что он «удовлетворяет животные инстинкты» с другими девушками

4 июля на YouTube-канале «Нежный редактор» вышло интервью Татьяны Мингалимовой с Алесей Кафельниковой. В течение часа модель откровенно делилась с ведущей подробностями самых сложных моментов из своей жизни.

Фрагмент программы «Нежный редактор»

Не так давно 20-летняя Алеся Кафельникова приезжала на несколько дней в Москву, чтобы встретиться с представителями модельного агентства перед началом работы на Неделе моды в Париже.

К активным съемкам Алеся вернулась буквально пару недель назад. До этого она несколько месяцев провела на Бали, где пыталась прийти в себя после проблем с запрещенными веществами

Оказавшись в столице, Кафельникова решила поведать о перипетиях своей судьбы на всю страну, дав интервью YouTube-каналу «Нежный редактор».

Разговор двух девушек все же хочется назвать монологом. Татьяне почти не пришлось задавать модели вопросов — она рассказала все самое важное сама!

Чаще всего в интервью Алеся говорила о своем бывшем возлюбленном, рэпере Pharaoh (Глебе Голубином).

Несколько лет назад пару связывали непродолжительные, но очень яркие отношения. По признанию Кафельниковой, она так любила молодого человека, что уже была настроена завести с ним семью. Напомним, на тот момент красотке было всего 18 лет!

Алеся заявила, что до сих пор сильно любит Глеба и скучает по нему. Она уверена, что Глеб тоже испытывает к ней глубокие чувства. Модель и рэпер продолжают тесно общаться, но на данном жизненном этапе не могут быть вместе.

«Я хочу работать, и он тоже. Мне нужно летать по миру, и ему тоже. Это не совмещается. Мы развиваемся, исполняем свои мечты в плане карьеры. Если это действительно мое, то оно от меня никуда не денется», — сказала Кафельникова.

Девушка считает, что когда-нибудь они с Голубиным все же воссоединятся и будут жить, как говорится, долго и счастливо. Она заверила, что ее абсолютно не смущает наличие у музыканта другой девушки — хотя на днях она и пыталась устроить с ней скандал в соцсетях.

1 2 3 ... 10 На днях Алеся Кафельникова дала откровенное интервью

«В наше время нормально удовлетворять свои животные инстинкты, если человек не способен ждать. Нечего на это обижаться. Разве я должна повеситься из-за того, что он с телочками какими-то общается? Да пожалуйста, делай это, я же все равно самая лучшая и знаю, что у нас с ним все будет потом», — заявила Алеся.



Несмотря на все сказанное, встретиться с возлюбленным во время своего редкого приезда в Москву Кафельникова не захотела. «Пока не время», — кратко объяснила звезда.