Алеся Кафельникова уверена, что в будущем будет с рэпером Pharaoh, а пока что он «удовлетворяет животные инстинкты» с другими девушками

Не так давно 20-летняя Алеся Кафельникова приезжала на несколько дней в Москву, чтобы встретиться с представителями модельного агентства перед началом работы на Неделе моды в Париже.
Оказавшись в столице, Кафельникова решила поведать о перипетиях своей судьбы на всю страну, дав интервью YouTube-каналу «Нежный редактор».
Разговор двух девушек все же хочется назвать монологом. Татьяне почти не пришлось задавать модели вопросов — она рассказала все самое важное сама!
Несколько лет назад пару связывали непродолжительные, но очень яркие отношения. По признанию Кафельниковой, она так любила молодого человека, что уже была настроена завести с ним семью. Напомним, на тот момент красотке было всего 18 лет!
Алеся заявила, что до сих пор сильно любит Глеба и скучает по нему. Она уверена, что Глеб тоже испытывает к ней глубокие чувства. Модель и рэпер продолжают тесно общаться, но на данном жизненном этапе не могут быть вместе.
Девушка считает, что когда-нибудь они с Голубиным все же воссоединятся и будут жить, как говорится, долго и счастливо. Она заверила, что ее абсолютно не смущает наличие у музыканта другой девушки — хотя на днях она и пыталась устроить с ней скандал в соцсетях.
«В наше время нормально удовлетворять свои животные инстинкты, если человек не способен ждать. Нечего на это обижаться. Разве я должна повеситься из-за того, что он с телочками какими-то общается? Да пожалуйста, делай это, я же все равно самая лучшая и знаю, что у нас с ним все будет потом», — заявила Алеся.
Несмотря на все сказанное, встретиться с возлюбленным во время своего редкого приезда в Москву Кафельникова не захотела. «Пока не время», — кратко объяснила звезда.