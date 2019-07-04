Хилари Дафф проколола уши 8-месячной дочери, и на нее ополчились в Сети

На днях Хилари Дафф опубликовала милое фото с восьмимесячной дочерью Бэнкс. Актриса наверняка не ожидала, что одна небольшая деталь в образе малышки чрезвычайно возмутит ее фолловеров.

31-летняя Хилари Дафф часто выкладывает фото своей дочери Бэнкс. На днях она опубликовала новый снимок, который неожиданно вызвал возмущение у подписчиков. А причиной этого стала небольшая деталь — серьги-гвоздики в ушах восьмимесячной малышки.

Многие осудили Хилари за то, что она проколола уши дочери так рано. Впрочем, через некоторое время вперед вырвались комментарии защитников актрисы. «Малышка в порядке, и прокалывание ушей — это вовсе не жестокое обращение с детьми», «Люди разозлились из-за того, что она проколола уши дочери, но держу пари, они даже не делают прививки своим детям», «Нам с сестрой прокалывали уши, когда мы были маленькими, и делали это иголкой. Со мной все в порядке», — писали фолловеры.

1 2 3 ... 10 Хилари Дафф часто публикует фото своей дочери Бэнкс

Кстати, Хилари Дафф — далеко не единственная знаменитость, которая рано проколола уши своему ребенку. Ким Кардашьян отвела малышку Норт на подобную процедуру, когда той был всего год. А ее сестра Хлое подарила своей дочери бриллиантовые серьги и того раньше — в два месяца!