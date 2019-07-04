Фанаты в ярости: в экранизации «Русалочки» Ариэль сыграет темнокожая актриса

Русалочку в новом фильме Disney сыграет 19-летняя Хэлли Бэйли. Но поклонники оригинального мультфильма 1989 года таким решением руководства компании недовольны. Главный аргумент — Ариэль не была темнокожей.

Так будет выглядеть новая русалочка

3 июля компания Disney объявила, что наконец-то утвердила актрису на роль Ариэль в фильме «Русалочка». Строптивую жительницу океана сыграет Хэлли Бэйли. Режиссер картины Роб Маршалл заявил изданию Variety, что два месяца встречался с претендентками на роль, но Хэлли с самого начала была его фавориткой. Правда, не всех поклонников легендарного мультика обрадовало решение Маршалла. Дело в том, что Бэйли – афроамериканка. А Ариэль, как вы понимаете, не совсем.

Хэлли Бэйли

Дело, конечно, не в расизме. Просто поклонники Disney уже привыкли к тому, что Ариель — светлая девочка с голубыми глазами и красными волосами, и в фильме ожидали увидеть точную копию нарисованной героини. Теперь некоторые пользователи Сети заранее отказываются смотреть картину. «В детстве русалочка была самой любимой принцессой, я пересматривала мультфильм много раз, и лучше сделаю это сейчас. Внешность русалочки в мультике мне привычна, и именно она ассоциируется с Ариэль», — пишут в Твиттере.

Хотим отметить, что компания Disney уже однажды сталкивалась с подобными заявлениями. Когда в Сети появились первые фото со съемок «Аладдина», где Уилл Смит исполнил роль Джинна, поклонники пришли в ужас — он совершенно не похож на персонажа из мультфильма — и тоже отказывались от просмотра картины. И что в итоге — высокий рейтинг 7,4 из 10 на самом популярном портале о кино Imdb и тысячи восторженных отзывов. Уверены, с Хэлли и Ариэль случится такая же история.

1 2 3 4 5 6 7 Русалочку в новом фильме Disney сыграет 19-летняя Хэлли Бэйли

Что же нужно знать о будущей русалочке? Бэйли не только актриса, но и певица. Девушка выступает со своей сестрой Хлоей в дуете Chloe x Halle. Начинали они с записи каверов на популярные песни в YouTube, а потом на их улице перевернулся грузовик с конфетами — талантливых сестричек заметила Бейонсе и пригласила их принять участие в визуальном альбоме Lemonade, а после и вовсе забрала в свой мировой тур The Formation World Tour.