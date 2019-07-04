Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию с футбольным полем

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальному сроку за избиение нескольких человек прошлой осенью.
Все последние недели спортсмены продолжали находиться в СИЗО и ждать отправки в колонию.
4 июля глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил информационному агентству РИА Новости, что заключенных наконец перевезли из СИЗО в окончательное место пребывания.
Цыганков лишь поведал, что теперь Мамаев и Кокорин находятся в Белгородской области. По словам мужчины, в колонии имеется футбольное поле, так что в свободное время арестанты смогут тренироваться.
Скорее всего, фигуранты скандального дела выйдут на свободу раньше, чем сказано в решении суда. Футболисты много времени провели в следственном изоляторе, один день пребывания в котором приравнивается к полутора дням в колонии.