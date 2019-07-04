Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию с футбольным полем

Спустя почти два месяца после вынесения финального приговора Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили в окончательное место для отбывания наказания. Впрочем, и там футболистам постарались создать благоприятные условия пребывания.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальному сроку за избиение нескольких человек прошлой осенью.

Александру вынесли полтора года заключения, а его другу — год и пять месяцев.

Все последние недели спортсмены продолжали находиться в СИЗО и ждать отправки в колонию.

4 июля глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил информационному агентству РИА Новости, что заключенных наконец перевезли из СИЗО в окончательное место пребывания.

По неизвестным причинам чиновник не рассказал, в какой именно колонии будут отбывать срок футболисты и их подельники.

Цыганков лишь поведал, что теперь Мамаев и Кокорин находятся в Белгородской области. По словам мужчины, в колонии имеется футбольное поле, так что в свободное время арестанты смогут тренироваться.

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Скорее всего, фигуранты скандального дела выйдут на свободу раньше, чем сказано в решении суда. Футболисты много времени провели в следственном изоляторе, один день пребывания в котором приравнивается к полутора дням в колонии.