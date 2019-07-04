Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию с футбольным полем

Спустя почти два месяца после вынесения финального приговора Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили в окончательное место для отбывания наказания. Впрочем, и там футболистам постарались создать благоприятные условия пребывания. 
Александр Кокорин, Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальному сроку за избиение нескольких человек прошлой осенью.

Александру вынесли полтора года заключения, а его другу — год и пять месяцев. 

Все последние недели спортсмены продолжали находиться в СИЗО и ждать отправки в колонию. 

Павел Мамаев, Александр Кокорин
 

4 июля глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил информационному агентству РИА Новости, что заключенных наконец перевезли из СИЗО в окончательное место пребывания. 

По неизвестным причинам чиновник не рассказал, в какой именно колонии будут отбывать срок футболисты и их подельники. 

Цыганков лишь поведал, что теперь Мамаев и Кокорин находятся в Белгородской области. По словам мужчины, в колонии имеется футбольное поле, так что в свободное время арестанты смогут тренироваться.

Скорее всего, фигуранты скандального дела выйдут на свободу раньше, чем сказано в решении суда. Футболисты много времени провели в следственном изоляторе, один день пребывания в котором приравнивается к полутора дням в колонии. 

Перейти к обсуждению


04 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Александр Кокорин, Павел Мамаев

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.