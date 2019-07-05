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Супруг Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал развод

На днях 55-летняя Лолита Милявская сообщила о расставании с пятым мужем. Знаменитость назвала причины разрыва и рассказала своих планах. Через некоторое время слово взял и сам Дмитрий Иванов.

4 июля Лолита Милявская рассказала подписчикам о расставании с мужем Дмитрием Ивановым. Супруги прожили вместе почти 10 лет. Причиной расставания знаменитость считает отсутствие интереса друг к другу. Кроме того, она поведала, что в ближайшее время не планирует искать нового партнера, а хочет сосредоточиться на своей карьере.

На следующий день грядущий развод прокомментировал и супруг Лолиты. 44-летний Дмитрий Иванов высказался о расставании кратко. «Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — заявил он в интервью изданию «СтарХит».

Напомним, Иванов — пятый муж Лолиты. Пара заключила брак в марте 2010 года. Дмитрий помогал супруге воспитывать дочь Еву, которой в этом году исполнится 21 год.

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05 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram
Теги

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Хороший он мужик.

  • Достойный ответ мужчины

  • Молодец мужик👍 Реально нефиг это напоказ выносить. Я считаю, он заслуживает кого-то получше, чем Лолита. Адекватнее и худее. Ну и само собой моложе.

  • милый,чё? да я ничё

  • Интересно, а в чём заключалась его помощь в воспитании 21-летней Евы?

  • Гость

    Молодец мужик👍 Реально нефиг это напоказ выносить. Я считаю, он заслуживает кого-то получше, чем Лолита. Адекватнее и худее. Ну и само собой моложе.

    А вы думаете худоба и счастье в личной жизни как-то взаимосвязаны?

  • Гость

    А я считаю, что вам лучше молчать, чем говорить. Будете выглядеть умнее и добрее.

    Да я и так молчу. Или писать тоже нельзя?😆 А если публичные люди не хотят, чтобы их обсуждали и осуждали, то нечего было лезть в публичную сферу. Издержки профессии, так сказать. Ну и нефиг своим грязным бельем на всю страну трясти. Вот и пусть теперь терпят критику.

  • Гость

    А вы думаете худоба и счастье в личной жизни как-то взаимосвязаны?

    С эстетической точки зрения лишний вес да, вопрос спорный. Кому что нравится. Но то, что лишний вес - это нездоровье, это факт. И чем его больше, тем хуже для здоровья. Так что да, можно сказать, что он не способствует счастью в личной жизни, т.к. все же люди склонны выбирать себе в партнеры здоровых людей. Это в идеале. Ну а по жизни уж как получится. Кого смогли, того и очаровали. Короче, у худых людей шансов наладить личную жизнь гораздо больше, чем у толстых - они всем подходят))

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