Супруг Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал развод

На днях 55-летняя Лолита Милявская сообщила о расставании с пятым мужем. Знаменитость назвала причины разрыва и рассказала своих планах. Через некоторое время слово взял и сам Дмитрий Иванов.

4 июля Лолита Милявская рассказала подписчикам о расставании с мужем Дмитрием Ивановым. Супруги прожили вместе почти 10 лет. Причиной расставания знаменитость считает отсутствие интереса друг к другу. Кроме того, она поведала, что в ближайшее время не планирует искать нового партнера, а хочет сосредоточиться на своей карьере.

На следующий день грядущий развод прокомментировал и супруг Лолиты. 44-летний Дмитрий Иванов высказался о расставании кратко. «Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — заявил он в интервью изданию «СтарХит».

1 2 3 ... 10 5 июля Лолита Милявская сообщила о расставании с супругом

Напомним, Иванов — пятый муж Лолиты. Пара заключила брак в марте 2010 года. Дмитрий помогал супруге воспитывать дочь Еву, которой в этом году исполнится 21 год.