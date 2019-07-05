Какое лето, такая мода: Алана Мамаева носит «кроксы» с носками

Несмотря ни на что, Алана Мамаева продолжает активно вести свой микроблог. На днях она опубликовала пост, в котором с иронией высказалась о собственном внешнем виде.

Недавно Алана Мамаева опубликовала в своем микроблоге фотоколлаж из двух снимков, сделанных в одно и то же время. Один кадр она сама выкладывала в соцсетях, а другой — взяла с чужой страницы. Алана дала понять, что на втором снимке она себе не нравится. «В своем и в чужом Инстаграм или ''как вижу себя я, и как видят меня окружающие''», — написала супруга Павла Мамаева (орфография и пунктуация автора сохранены).

На фото Алана запечатлена в черном джемпере, легинсах... и «кроксах», надетых прямо на носки. Впрочем, привлекла внимание подписчиков не эта забавная деталь. Многие отметили, что на снимке справа модель выглядит значительно старше своего возраста. Некоторые фолловеры даже предположили, что кадр был обработан в специальном приложении. Посмеялась над этим и сама Мамаева.

1 2 3 ... 10 4 июля Павел Мамаев был этапирован в колонию под Белгородом

Напомним, супруг Аланы Павел Мамаев, а также Александр Кокорин 4 июля были этапированы в колонию под Белгородом. Оба футболиста проведут там больше года.