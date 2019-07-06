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Интернет-пользователи подозревают, что Микелла Абрамова осветлила волосы

11-летняя Микелла Абрамова похожа на свою знаменитую маму Алсу. Однако на днях девочка опубликовала фото в новом образе, значительно отличающемся от того, к которому привыкли поклонники.

На днях Микелла Абрамова опубликовала два новых снимка. Взглянув на них, фолловеры сделали вывод, что юная певица осветлила волосы. Теперь у девочки шевелюра пшеничного цвета. Многие отметили, что подобные манипуляции вредят волосам.

Также интернет-пользователи заявили, что Микелла стала меньше похожа на свою маму Алсу. «Мамулина любимая дочка, но на папу похожа», «Внешностью не похожа, но талантливая как мама», «Не похожи, но обе необыкновенно красивые!», — писали комментаторы.

Микелла не ответила поклонникам, красила ли она волосы. Нам же кажется, что шевелюра девочки перестала быть гладкой, да и смотрится высушенной. Впрочем, сейчас лето, и причиной столь явных изменений во внешности Микеллы может быть просто солнце.

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06 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Алсу, Ян Абрамов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Взгляд у нее какой-то злой....

  • Хорошенькая девочка и светлый цвет ей к лицу.

  • Неужели это может быть кому-то интересно, и про поклонников насмешили

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