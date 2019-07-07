«Потянуло во все тяжкие»: Влад Соколовский раскрыл причину своих измен

Многим известно, что причиной развода Влада Соколовского и Риты Дакоты стала неверность певца. На днях он признался, что чувствует вину за случившееся и откровенно рассказал о своих изменах.

Недавно Влад Соколовский поучаствовал в шоу «Тема» на RU.TV. В разговоре с ведущей он честно поведал о своей неверности и о том, что послужило причиной такого поведения. Певец раскаялся, но сейчас намерен оставить ошибки в прошлом и двигаться дальше.

«У меня сорвало крышу и потянуло во все тяжкие. Я отношусь ко всему этому, как к пережитку прошлого. Надеюсь, что со мной больше такое не произойдет!» — сказал Влад. Кроме того, он пояснил, что изменять начал в непростой для себя период жизни. Певец добавил, что его любовь к бывшей жене прошла прошлой осенью, уже после расставания.

1 2 3 ... 10 Влад Соколовский откровенно рассказал о своих изменах

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на шоу «Фабрика звезд-7». Поженились они летом 2015-го, а еще через два года появилась на свет их дочь Мия. Развод супругов широко освещался в СМИ.