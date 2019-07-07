Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Потянуло во все тяжкие»: Влад Соколовский раскрыл причину своих измен

Многим известно, что причиной развода Влада Соколовского и Риты Дакоты стала неверность певца. На днях он признался, что чувствует вину за случившееся и откровенно рассказал о своих изменах.

Недавно Влад Соколовский поучаствовал в шоу «Тема» на RU.TV. В разговоре с ведущей он честно поведал о своей неверности и о том, что послужило причиной такого поведения. Певец раскаялся, но сейчас намерен оставить ошибки в прошлом и двигаться дальше.

«У меня сорвало крышу и потянуло во все тяжкие. Я отношусь ко всему этому, как к пережитку прошлого. Надеюсь, что со мной больше такое не произойдет!» — сказал Влад. Кроме того, он пояснил, что изменять начал в  непростой для себя период жизни. Певец добавил, что его любовь к бывшей жене прошла прошлой осенью, уже после расставания.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на шоу «Фабрика звезд-7». Поженились они летом 2015-го, а еще через два года появилась на свет их дочь Мия. Развод супругов широко освещался в СМИ. 

Перейти к обсуждению 3


07 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Влад Соколовский, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского, Рита Дакота

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все пытается реабилитироваться, да только ходок налево, он и в Африке ходок, не исправить

  • Боже мой,загадка мироздания!))самим не стыдно и не смешно? Слабость на передок,какая ещё причина. Плюс жажда делать деньги из ничего.

  • Любовь к жене проходит перед первой изменой. Иначе бы про измены даже не думал

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.