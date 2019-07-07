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Валдис Пельш высказался о том, почему расстались Юлия Барановская и Андрей Аршавин

На днях Валдис Пельш в эфире радиопередачи пообщался с Юлией Барановской. Он высказал свою точку зрения о причине ее расставания с Андреем Аршавиным. 

Валдис Пельш принял участие в радиопередаче, темой которой стал раздельный отдых супругов. Ведущий поспорил со своей коллегой Юлией Барановской. Пельш не согласился с ее мнением о необходимости совместного отдыха. Шоумен предположил, что, возможно, он и стал причиной расставания Юлии с Андреем Аршавиным.

«Вот Андрей ненавидел экскурсии в отпуске, а Юля их обожала. Теперь мы все знаем, чем закончился такой их совместный отдых. Они отдыхают раздельно друг от друга», — саркастично заявил Валдис. По словам телеведущего, ему самому удалось договориться с супругой по поводу раздельного отдыха. По мнению Пельша, каждый должен руководствоваться своими желаниями и ехать туда, куда хочет, даже если в одиночку.

  • Валдис Пельш
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    Валдис Пельш высказался о расставании Андрея Аршавина и Юлии Барановской
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Напомним, Барановская и Аршавин были вместе на протяжении почти 10 лет. Пара рассталась в 2013 году, так и не зарегистрировав брак. У Андрея и Юлии трое общих детей — 13-летний Артем, 11-летняя Яна и 6-летний Арсений.

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07 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
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Валдис Пельш, Юлия Барановская, Андрей Аршавин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Прям капитан очевидность))) Конечно, надо периодически отдыхать друг от друга. И это не в случае проблем в отношениях, а вообще, в целом. А Аршавин прилипчивую и надоедливую Барановскую еще долго терпел, на мой взгляд🙈

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