Валдис Пельш высказался о том, почему расстались Юлия Барановская и Андрей Аршавин

На днях Валдис Пельш в эфире радиопередачи пообщался с Юлией Барановской. Он высказал свою точку зрения о причине ее расставания с Андреем Аршавиным.



Валдис Пельш принял участие в радиопередаче, темой которой стал раздельный отдых супругов. Ведущий поспорил со своей коллегой Юлией Барановской. Пельш не согласился с ее мнением о необходимости совместного отдыха. Шоумен предположил, что, возможно, он и стал причиной расставания Юлии с Андреем Аршавиным.

«Вот Андрей ненавидел экскурсии в отпуске, а Юля их обожала. Теперь мы все знаем, чем закончился такой их совместный отдых. Они отдыхают раздельно друг от друга», — саркастично заявил Валдис. По словам телеведущего, ему самому удалось договориться с супругой по поводу раздельного отдыха. По мнению Пельша, каждый должен руководствоваться своими желаниями и ехать туда, куда хочет, даже если в одиночку.

1 2 3 ... 10 Валдис Пельш высказался о расставании Андрея Аршавина и Юлии Барановской

Напомним, Барановская и Аршавин были вместе на протяжении почти 10 лет. Пара рассталась в 2013 году, так и не зарегистрировав брак. У Андрея и Юлии трое общих детей — 13-летний Артем, 11-летняя Яна и 6-летний Арсений.