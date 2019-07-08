Будущий экономист, певица, «девушка-беда»: что мы знаем о единственной дочери Марины Хлебниковой, 20-летней Доминике

В 1999 году Марина Хлебникова втайне ото всех родила дочь Доминику. Свою беременность артистка скрывала за широкими балахонами и двубортными пиджаками, да и после рождения девочки не спешила рассказывать о ней всему миру. Прошло 20 лет, и Доминика уехала учиться в Англию. Делимся в новом материале, что нужно знать о единственной наследнице певицы.

Марина Хлебникова с дочкой Доминикой

О девушке с чудным именем Доминика известно очень мало. Дочь Марины Хлебниковой и бизнесмена Михаила Майданича, второго мужа певицы, родилась в 1999 году. Хлебникова долго скрывала этот факт от общественности, и о существовании девочки поклонники узнали лишь спустя несколько лет. После развода с отцом Доминики исполнительница песни «Чашка кофею» воспитывает дочь одна.

«Я сохраняю личную жизнь для личной жизни», — рассказывала Марина Хлебникова Андрею Малахову в шоу «Пусть говорят» в 2017 году. На этот эфир приходила и Доминика. Девушка поведала, что не планирует связывать свою жизнь с музыкой, хотя иногда поет в ресторане и не представляет свою жизнь без творчества.

Доминика Хлебникова

К слову, Доминика попала в ресторан «Арбат 13» по протекции своей мамы. «С Доминикой меня познакомила Марина, — рассказывал «СтарХиту» владелец заведения Игорь Халецкий. – Полтора месяца назад мы искали бэк-вокалистку и звукорежиссера в ресторан. Хлебникова предложила свою дочку! У Доминики опыт работы отсутствовал, мы ее обучали с нуля. Но девочка схватывала все быстро и без вопросов».

Доминика в 2012 году

Спустя год Доминика, которая раньше не знала, кем хочет стать в будущем, определилась с профессией. Дочь Хлебниковой остановилась на специальности экономиста и поступила в университет. И не абы какой, а в Англии! «У нее всегда по математике стояли хорошие отметки! Финальные экзамены сдала на высокие баллы. Правда, дочке не нравилась система образования в России. Поэтому и подала документы в Англию. Доминикой очень горжусь!» — признавалась Хлебникова «СтарХиту».

1 2 3 4 5 6 7 В 1999 году Марина Хлебникова родила дочь Доминику от бизнесмена Михаила Майданича

Сейчас девушка бывает в Москве наездами, а общается с мамой преимущественно по телефону. Но Хлебникова-старшая поддерживает выбор дочери и не унывает. «Доченька у меня взрослая, я ей доверяю. Мы с ней часто созваниваемся. Например, недавно Доминика рассказала о коллективе в университете, ее окружают прекрасные ребята!». Правда, недавно Марина все же призналась, что очень переживает за Доминику: «У каждого свой страх. Мой страх — это семья. Я больше всего боюсь за дочку, она у меня одна и, как назло, стоит мне уехать, приключается какая-то коллизия: то потоп, то бровь зашить нужно». Доминика переняла от своей знаменитой мамы не только любовь к музыке, но и скрытность. Facebook девушка забросила еще в 2017 году, да и странички в Инстаграме у нее нет. Видимо, Хлебникова-младшая тоже живет по принципу «Личное — не публичное».

