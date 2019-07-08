45-летняя Анна Михалкова потрясла снимком в купальнике с глубоким декольте

Анна Михалкова предпочитает закрытые наряды и никогда не выкладывает откровенные фото в соцсети. Однако последняя публикация звезды взбудоражила ее подписчиков.

За последние несколько лет Анна Михалкова заметно похудела и теперь с гордостью демонстрирует стройную фигуру. На днях актриса опубликовала фото в купальнике, чего раньше никогда не делала. Михалкова рассказала, как проводит лето. «Надя, включай Арго, готов харчо! Готовлю на праздники, свадьбы и дни рождения! Дорого! Очень! Выезжаю со своими продуктами, посудой и семьей», — шутливо подписала снимок знаменитость, обращаясь к своей младшей сестре, с которой традиционно проводит летний отпуск.

В кадре Анна позировала в малиновом купальнике с глубоким декольте. Актриса предстала без макияжа и выбрала довольно смелый ракурс для съемки. Подписчики оценили новый снимок. «Восхищаюсь вашим юмором, внешностью, самоиронией», «Аня, ну совесть надо иметь! Мало того, что красивая и худая, так еще и харчо своим дразнит», «Красавица. Похорошела. Чем старше, тем краше», — писали фолловеры.

1 2 3 ... 10 Обычно Анна Михалкова не выкладывает в Инстаграм пляжные фото

Стоит отметить, что за последние полгода Михалкова сбросила около 15 килограммов. Сесть на диету актриса решила из-за проблем со здоровьем.