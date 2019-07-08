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«Девушка, которой всегда 25»: фанаты в восторге от фото Веры Брежневой в джинсовых шортах

Вера Брежнева постоянно балует своих подписчиков в Инстаграме солнечными фотографиями. Фолловеры в ответ засыпают звезду комплиментами. На этот раз они оценили внешность певицы.
Вера Брежнева
Вера Брежнева

На днях 37-летняя Вера Брежнева прилетела в Париж. Во Франции бывшая солистка «ВИА Гры» находится без своего супруга — композитора Константина Меладзе. Но в самом романтичном городе мира Вера будет не отдыхать, а работать.

Остановилась Брежнева в пятизвездочном Hotel Le Fouquet's Paris, в номере с видом на Елисейские поля. И по приезду сразу устроила фотосессию на балконе — в джинсовых шортах и черном топе.

«В этот раз в Париже я снова по работе и снова попробовала новое место… Очень довольна своим выбором. Потрясающий вид, шикарный отель и счастливая я», — написала певица в Инстаграме.
Вера Брежнева

А чуть позже Вера прогулялась по городу и сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни. Звезда корчила в камеру смешные рожицы и шутила, что у нее получаются ну очень романтичные кадры. На одном из них она даже сделала подпись «Французский поцелуй».

Вера Брежнева

Поклонники эффектной блондинки тут же закидали ее комплиментами: «Вы такая позитивная и такая красотка», «Девушка, которой всегда 25», «Вы идеал», «Столько в тебе человеческого достоинства», «Шикарная». И мы не можем не согласиться.

Секреты красоты Веры очень просты. В интервью журналу «7 дней» звезда как-то призналась: «Важные правила: высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. При моем графике, если не придерживаться этих правил, можно быстро растерять и здоровье, и привлекательность». А вот на диетах Брежнева не сидит и не собирается. По мнению блондинки, главное — придерживаться правильного питания. « Основа моего меню – это чистая питьевая вода, злаки, овощи, фрукты, мед и продукты, содержащие протеины. На гастролях заказываю зеленые салаты или просто овощи, кашу, продукты, приготовленные в чистом виде, безо всякого кляра и фритюра».

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08 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Прекрасно выглядит. Действительно на 25) Фигура у неё изумительная, конечно.

  • Ну ладно там про 25 лет, про идеал, но человеческое достоинство-то к чему приплели? Типа на фото его разглядеть умудрились? И на каком именно?🤦‍♀️ Фанатам лишь бы подлизаться.

  • Она стала есть каши? ? Уже прогресс. .видать послушала наконец умных людей. Раньше она сидела на строгих белковых диетах-только протеины да фрукты- овощи..В результате постарела лет на 10 и усохла как старушка..углеводы правильные- источник витаминов В и Е.Без них никуда. .

  • Вот почему так не любят ее женщины? И не надо опять про Мелазде,увела отца кучи малых детей и проч...я тут случайно наткнулась на форуме на темы 2011 (!!) года..8 лет назад. Она тогда была в браке с Киперманом,история с Меладзе не всплыла еще. .темы назы вались " Почему я так ненавижу Веру Брежневу ","Меня бесит Вера Брежнева"," Почему Брежневу считают красивой и сексуальной, это же не так ." и прочие.Это что?? Это зависть.Больше ничего.Потому что она и правда тогда была невероятно сексуальна и привлекательна. При этом не корчила из себя звезду, дофига дорогую и презентабельную женщину. Коих вокруг полно,никому нафиг не нужных...а Вера и с детьми выходит замуж за состоятельных достойных мужчин.Оставаясь при этом простой и веселой девчонкой из соседнего двора. .

  • К Вере отношусь нейтрально. Выглядит она на свой возраст, но хорошо. Все - таки песенки петь, это вам не с 8 до 8.

  • Вот почему так не любят ее женщины? И не надо опять про Мелазде,увела отца кучи малых детей и проч...я тут случайно наткнулась на форуме на темы 2011 (!!) года..8 лет назад. Она тогда была в браке с Киперманом,история с Меладзе не всплыла еще. .темы назы вались " Почему я так ненавижу Веру Брежневу ","Меня бесит Вера Брежнева"," Почему Брежневу считают красивой и сексуальной, это же не так ." и прочие.Это что?? Это зависть.Больше ничего.Потому что она и правда тогда была невероятно сексуальна и привлекательна. При этом не корчила из себя звезду, дофига дорогую и презентабельную женщину. Коих вокруг полно,никому нафиг не нужных...а Вера и с детьми выходит замуж за состоятельных достойных мужчин.Оставаясь при этом простой и веселой девчонкой из соседнего двора. .
    ——-
    Согласна с вами. Реально просто зависть к красивой женщине, которая хорошо устроилась в жизни, прикрываемой чем угодно. Так же как и к Меган Маркл. В отношении неё, у наших женщин вообще разрыв шаблона и сердца😆

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