«Девушка, которой всегда 25»: фанаты в восторге от фото Веры Брежневой в джинсовых шортах

Вера Брежнева постоянно балует своих подписчиков в Инстаграме солнечными фотографиями. Фолловеры в ответ засыпают звезду комплиментами. На этот раз они оценили внешность певицы.

Вера Брежнева

На днях 37-летняя Вера Брежнева прилетела в Париж. Во Франции бывшая солистка «ВИА Гры» находится без своего супруга — композитора Константина Меладзе. Но в самом романтичном городе мира Вера будет не отдыхать, а работать.



Остановилась Брежнева в пятизвездочном Hotel Le Fouquet's Paris, в номере с видом на Елисейские поля. И по приезду сразу устроила фотосессию на балконе — в джинсовых шортах и черном топе.

«В этот раз в Париже я снова по работе и снова попробовала новое место… Очень довольна своим выбором. Потрясающий вид, шикарный отель и счастливая я», — написала певица в Инстаграме.

А чуть позже Вера прогулялась по городу и сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни. Звезда корчила в камеру смешные рожицы и шутила, что у нее получаются ну очень романтичные кадры. На одном из них она даже сделала подпись «Французский поцелуй».

Поклонники эффектной блондинки тут же закидали ее комплиментами: «Вы такая позитивная и такая красотка», «Девушка, которой всегда 25», «Вы идеал», «Столько в тебе человеческого достоинства», «Шикарная». И мы не можем не согласиться.

1 2 3 4 5 6 7 Вера Брежнева постоянно выкладывает сексуальные фото в Инстаграм

Секреты красоты Веры очень просты. В интервью журналу «7 дней» звезда как-то призналась: «Важные правила: высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. При моем графике, если не придерживаться этих правил, можно быстро растерять и здоровье, и привлекательность». А вот на диетах Брежнева не сидит и не собирается. По мнению блондинки, главное — придерживаться правильного питания. « Основа моего меню – это чистая питьевая вода, злаки, овощи, фрукты, мед и продукты, содержащие протеины. На гастролях заказываю зеленые салаты или просто овощи, кашу, продукты, приготовленные в чистом виде, безо всякого кляра и фритюра».