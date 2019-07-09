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Светлана Лобода поделилась фото с подросшими дочерьми Ангелиной и Тильдой

Светлана Лобода крайне редко показывает фолловерам свою семью. Однако в День семьи, любви и верности на ее странице в Инстаграме все же появилось свежее фото с дочерьми. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

В своем микроблоге 36-летняя Светлана Лобода предпочитает рассказывать о рабочей стороне жизни и гастролях, нежели о семье. 

Фотографиями с родственниками певицы фолловеры видят очень редко. 

Впрочем, как и многие знаменитости, в День семьи, любви и верности Светлана показала подписчикам новое фото с дочерьми. 

Светлана Лобода
 

Увы, лицо годовалой малышки Тильды пользователи Сети не увидели и в этот раз — хотя девочка и была немного повернута к камере. 

В считанные часы снимок набрал сотни тысяч лайков и комментариев. 

«Какие вы все милые, особенно Тилюша», «Обожаю вас и ваших малышей!», «Прекрасное фото, показывайте нам такие почаще», — прокомментировали кадр поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены)

Многие отметили, как было бы здорово, если бы Светлана наконец показала фотографию не только с наследницами, но и с отцом Тильды, слухи о персоне которой ходили еще до момента рождения малышки. В этот раз, как в принципе и обычно, певица промолчала на этот счет, но в инстаграм-истории выставила снимок... Тилля Линдеманна. Интересно, подразумевала ли что-нибудь под этим кадром знаменитость?

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09 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Светлана Лобода

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Старшую же дочку иначе зовут

  • Наверное она и сама толком не знает кто отец..назначила на эту должность Тиля..а ему пофиг,по приколу.У него новая подружка давно,и не одна.Мне жаль наших женщин..день семьи,любвии верности- как насмешка звучит.

  • Старшая Евангелина

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