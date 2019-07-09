Светлана Лобода поделилась фото с подросшими дочерьми Ангелиной и Тильдой

В своем микроблоге 36-летняя Светлана Лобода предпочитает рассказывать о рабочей стороне жизни и гастролях, нежели о семье.
Впрочем, как и многие знаменитости, в День семьи, любви и верности Светлана показала подписчикам новое фото с дочерьми.
Увы, лицо годовалой малышки Тильды пользователи Сети не увидели и в этот раз — хотя девочка и была немного повернута к камере.
«Какие вы все милые, особенно Тилюша», «Обожаю вас и ваших малышей!», «Прекрасное фото, показывайте нам такие почаще», — прокомментировали кадр поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Многие отметили, как было бы здорово, если бы Светлана наконец показала фотографию не только с наследницами, но и с отцом Тильды, слухи о персоне которой ходили еще до момента рождения малышки. В этот раз, как в принципе и обычно, певица промолчала на этот счет, но в инстаграм-истории выставила снимок... Тилля Линдеманна. Интересно, подразумевала ли что-нибудь под этим кадром знаменитость?