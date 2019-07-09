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Екатерина Андреева голодает по 16 часов, чтобы оставаться стройной

57-летняя Екатерина Андреева рассказала подписчикам, как ей удается не поправляться и оставаться стройной. Секрет телеведущей кроется в особой системе питания. 
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева

Ведущая телепрограммы «Время» Екатерина Андреева поражает своей молодостью. Сложно поверить, что в этом году ей исполнится 58 лет! Выглядит женщина просто прекрасно, однако за этим, конечно, стоит целая система ограничений. На днях она раскрыла секрет своей молодости и стройной фигуры.

Оказывается, Андреева придерживается особой системы питания, которая известна во всем мире как intermittent fasting — интервальное голодание. «В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем, и потому завтрак — любимый прием пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение) называется Fasting», — рассказала Екатерина в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред).

Екатерина Андреева

Правда, некоторые подписчики не поняли, когда же все-таки телеведущая успевает есть: «Если у вас прием пиши в 19 часов и 16 часов вы не едите, то о каком завтраке идет речь? В котором часу у вас завтрак?», — поинтересовались фолловеры. Тогда Андреева расшифровала: «В 10 завтрак, в 14 обед, в 18 ужин. Или в 11 завтрак, в 15 обед, в 19 ужин». Неплохая система, правда, перед тем, как ее испытывать на себе, лучше проконсультироваться с врачом. 

Отметим, что залог красоты Екатерины Андреевой — это не только правильное питание, но и регулярные занятия спортом. Телеведущая посещает спортзал и занимается китайскими практиками цигун и тайцзи, а также часто путешествует и много ходит пешком.

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09 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ekaterinaandreeva_official/Instagram
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Екатерина Андреева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Голодает но не остается (стройной). Екатерина андреева голодает. Точка

  • Нечто подобное давным-давно советовал Нагиев. Не есть до 12 дня и после 6 вечера. В эти 6 часов можно есть, что хочешь, но в принципе организм привыкает к голоду и, получается, что ешь не плотно: в 12 завтракаешь, в 15 перекусываешь и в 17.30 ужинаешь. Пробовала один раз - минус 13 кг без фитнеса.

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