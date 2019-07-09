Замашки рок-звезды: Меган Маркл требовала, чтобы ее не снимали посетители Уимблдона

Герцогиня Сассекская Меган снова дает пищу для споров и обсуждений. По мнению британской прессы, бывшая актриса по сей день считает себя частью шоу-бизнеса, а не королевской семьи — и ведет себя соответствующе.



Меган Маркл с подругами на матче Уимблдонского теннисного турнира

В прошлый четверг супруга принца Гарри неожиданно появилась на Уимблдоне, чтобы увидеть и поддержать свою давнюю приятельницу Серену Уильямс. 37-летняя Меган пришла на матч в компании подруг — Женевьевы Хиллз и Линдси Рот. В отличие от Кейт Миддлтон, которая не прочь нарядиться на теннисный матч как на светский прием, герцогиня Сассексая выбрала стильный, но неформальный образ — джинсы, черный топ, белый жакет в тонкую полоску и белую же шляпу.

Поклонники молодой семьи по всему миру были в полном восторге!

Однако лишь на днях выяснилось, что, улыбаясь по-голливудски широко и радостно щебеча с подругами, Меган Маркл на самом деле нервничала. Ей не хотелось, чтобы окружающие ее фотографировали.



В английском языке существует старинная идиома «белый слон в комнате» — то есть огромной важности предмет, который невозможно игнорировать, но все по какой-то причине вынуждены отводить глаза. Вот и Меган хотелось веселиться и хохотать, пока многотысячная арена Уимблдона старательно смотрит куда угодно, но не на нее.

С этой целью охранники Маркл ходили по рядам и ласково стучали по плечам посетителей, осмелившихся направить свои телефоны в сторону представительницы монаршей семьи.

Одной из особ, привлекших внимание охраны герцогини, стала 64-летняя Салли Джонс, бывшая ведущая BBC. Сидя на той же VIP-трибуне, что и Меган, женщина понятия не имела, что смотрит матч Серены в такой важной компании.

Собираясь сфотографировать американскую теннисистку, Салли была остановлена одним из охранников Меган, который попросил ее не делать этого. Когда Джонс удивленно поинтересовалась, почему ей нельзя сфотографировать Серену Уильямс, удивился уже охранник.

Он думал, что снимают его подопечную, которая — внимание! — «здесь не с официальным визитом, а с приватным, не предусматривающим фотосъемку».

Только тогда Салли заметила внизу, почти у корта, Меган с подружками. Та, по словам Джонс, вертела головой в разные стороны, пытаясь понять, много ли зрителей наблюдает именно за ней, а не за мячиком.

«Ощущение, что Меган с Гарри считают себе звездами, а не представителями королевской семьи, для которых выходы в люди — обязанность. Подобное поведение — капризная блажь», — заявила Салли Джонc в интервью порталу Daily Mail.

1 2 3 4 5 6 7 Меган видит, что ее снимают, но явно этому не рада

«Приватный визит на Уимблдон?! Она это серьезно?», — в британской прессе и на телевидении откровенно недоумевают по поводу запросов Меган Маркл, напоминая, что герцог и герцогиня давно лишены права на приватность и вообще налогоплательщики обеспечивают их с Гарри красивую жизнь, а значит, вправе требовать от Сассексов свою порцию зрелищ. Вы согласны?