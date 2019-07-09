«Она умная и классная»: Алена Хмельницкая объяснила, как подружилась с Маргаритой Симоньян

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая каким-то невероятным образом умудрилась подружиться с его новой супругой, главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян. На днях актриса поделилась секретом, как же ей удалось это сделать.

Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая

48-летняя актриса Алена Хмельницкая и 53-летний Тигран Кеосаян прожили вместе 20 лет. Казалось, что это навсегда. Но в 2014-м пара неожиданно объявила о расставании. А чуть позже выяснилось: Кеосаян ушел от Хмельницкой к уже глубоко беременной от него журналистке Маргарите Симоньян. Удивительно, но супруги смогли расстаться без скандалов и даже умудрились сохранить прекрасные отношения.

Хмельницкая признавалась, что стала лучше относиться к Тиграну после развода, а вскоре познакомилась с новой возлюбленной экс-супруга. Это случилось пару лет назад на дне рождения младшей дочери Алены и Кеосаяна — Ксении.



Трио даже поработало вместе над сериалом «Актриса». Кеосаян был режиссером проекта, Симоньян — сценаристом, а Алена сыграла главную роль. Такая близкая дружба с бывшим супругом очень удивляет поклонников Хмельницкой, и они постоянно спрашивают у актрисы, как же ей удалось сохранить приятельские отношения с экс-мужем и «разлучницей».

Алена решила ответить на этот вопрос в инстаграм-историях, не вдаваясь в подробности. «Легко! Она умная и классная», — написала Хмельницкая.

1 2 3 ... 9 Алена Хмельницкая прожила в браке с Тиграном Кеосаяном 20 лет

Отметим, что актриса даже называла 39-летнюю Маргариту своей родственницей. В этом году Хмельницкая пришла на день рождения Симоньян, выложила в Инстаграм видео с достаточно пышного торжества и очень трогательно его подписала: «Я рада, что ты есть у меня! Так уж получилось, что ты теперь мой родственник со стороны детей! И это прекрасно, потому что ты крутая, умная, красивая, смешная, сопереживающая, талантливая! Будь счастлива, любима и здорова! Я за тебя! И пусть весь мир подождет!».