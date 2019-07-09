Почему Лена Катина никогда не показывает своего 4-летнего сына

Четыре года назад певица Лена Катина впервые стала мамой — звезда родила сына Александра. Но поклонники до сих пор ни разу не видели мальчика. Бывшая «татушка» объяснила, почему не делится фотографиями сына в соцсетях.

Лена Катина и Юля Волкова

34-летнюю Лену Катину когда-то знали и боготворили во всем мире — она была рыженькой из «Тату» (черненькой была Юля Волкова). Группа распалась в 2009 году, а солистки начали сольную карьеру.

Лена сейчас редко выступает, да и новые песни выпускает нечасто. Приоритеты у звезды теперь другие — семья и ребенок. В 2013-м артистка вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича, а спустя два года родила первенца — сына Александра. Только вот поклонники до сих пор не видели Сашу, ведь певица совсем не выкладывает его фото в социальные сети.

Лена Катина с мужем и сыном

Звезда не исключает, что когда-то все же покажет сына общественности, но надеется, что это произойдет еще не скоро: «Сейчас считаю это ненужным и нецелесообразным. Конечно, мне хотелось бы в данный момент избежать повышенного внимания к его персоне, он ребенок и к этому не готов совершенно. Хочу, чтобы он пожил спокойно», — призналась «татушка» изданию Teleprogramma.

1 2 3 4 5 6 7 В 2009 году после распада группы «Тату» Лена Катина начала сольную карьеру

Кстати, по словам Лены, ее сын унаследовал от родителей любовь к музыке: «Саша очень любит играть на гитаре, бренчать, причем он это делает практически с четырехмесячного возраста, любит петь песни», — сказала артистка, но при этом уточнила, что у Саши более технический склад ума.

