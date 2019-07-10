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«Не знаю, сколько мне еще осталось»: Марина Хлебникова призналась, что тяжело больна

В последнее время звезду 1990-х Марину Хлебникову СМИ часто обвиняют в алкоголизме, не имея никаких весомых доказательств. Певица наконец прокомментировала слухи и рассказала, что борется со страшной болезнью.
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова

В 2018 году в семье 53-летней Марины Хлебниковой произошла трагедия — скончался бывший муж певицы Антон Логинов. Мужчину в своей квартире обнаружила мертвым сама Марина. 

Логинов заранее все спланировал: он оставил записку, в которой назвал Марину смыслом его жизни, а также подробно расписал шаги, которые нужно выполнить после его кончины (включая банковские счета, флешки и завещание).

Хлебникова после трагичного события попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны экс-супруга. С тех пор Марина почти не появляется на публике, из-за чего в прессе появились слухи об алкоголизме певицы.

Марина Хлебникова, Антон Логинов
Марина Хлебникова и Антон Логинов

Концертный директор Сергей Лавров, ранее работавший с артисткой, рассказал: он слышал от знакомых, которые живут рядом с Мариной, что ту «в последние годы все чаще стали видеть подшофе». А приятель певицы Шура прокомментировал состояние Хлебниковой в интервью Насте Ивлеевой. «Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу», — рассказал артист.

Но Хлебникова никак не реагирует на подобные заявления: певица работает над новым репертуаром. «В компьютере появилась папка ''Возрождение'', там мои новые песни. Уже есть команда. Музыка та, которая – я это точно знаю – сегодня нужна людям», – поделилась певица в интервью изданию «Караван Историй. Коллекция», добавив, что сейчас действительно переживает не лучшие времена. У звезды 1990-х серьезные проблемы со здоровьем.

В подробности Марина предпочитает не вдаваться, но отмечает: «Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как».

Напомним, Хлебникова стала известной в 1989 году после того, как ее заметил продюсер Бари Алибасов. Марина была солисткой групп «Интеграл» и «На-На», а через год начала сольную карьеру.

О личной жизни певицы известно мало: Хлебникова дважды была замужем, сейчас она воспитывает дочь Доминику от первого брака с Михаилом Майданичем. Доминика уехала в Англию, где учится на экономиста в одном из престижных ВУЗов.

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10 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @marina_hlebnikova_official/Instagram, Persona Stars, Россия 1, Первый канал, НТВ/Youtube.com
Теги

Марина Хлебникова, Бари Алибасов

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