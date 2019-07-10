Мочегонные, обертывания в целлофан и срывы после взвешиваний: Анастасия Винокур честно рассказала о несладкой жизни балерин

Известная танцовщица и дочка прославленного юмориста Владимира Винокура Анастасия рассказала о том, как тяжело пробивалась на сцену Большого театра и избавлялась от статуса «блатной» девочки.

33-летняя Анастасия Винокур рассказала подписчикам о закулисье балетной жизни. По словам дочери юмориста Владимира Винокура, ее часто спрашивают, стоит ли сегодня отдавать детей заниматься классическим танцем. Как признается сама знаменитость, ответить однозначно на этот вопрос она не может.

«Как и в каждой профессии, есть две стороны медали! В маленьком возрасте непросто определить, в какую сторону в переходном возрасте вырастет ваш ребенок! Хотя иногда можно судить по физическим и внешним данным родителей, наследственность не обманешь», — рассказала Настя в Инстаграме, добавив, что ее параметры были далеки от идеальных. «Ростом не вышла, плюс склонность к полноте и вечная борьба с лишним весом», — отметила звезда.

При росте 163 см Винокур должна была весить всего 43 кг. Чтобы вписаться в стандарты, Анастасия села на диету Кафельникова (куриная грудка, яблоки и огурцы), пила слабительные и мочегонные и в какой-то момент просто начала голодать. Винокур также рассказала, что по ночам ей часто снилось, что она съела много лишнего: «Это был самый страшный кошмар». Мама юной балерины каждый день давала дочери еду с собой, но «она спускалась в туалет» — Настя твердо вознамерилась похудеть.

Без срывов все же не обходилось: «После взвешиваний мы бежали в ''Макдоналдс'' или в кафе ''Му-му'' у метро Фрунзенская и объедались, а потом было так плохо! Или садились в раздевалке в круг, ставили ягодный торт-мороженое на пол и ели его все вместе ложками». А потом снова тренироваться не покладая рук.

Вдобавок балерина каждый день сидела в сауне, чтобы выпарить лишнюю жидкость, занималась в спортзале, оборачивалась в целлофан и надевала резиновые штаны и пояса для занятий: «На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил. Потом энергия появилась от какой-то легкости и гордости, что я смогла».



Винокур знала, что, несмотря на все усилия, она оставалась самой тяжелой девочкой в классе, и это эмоционально давило на нее: «Есть еще такой критерий, что партнер по классическому дуэтному танцу, не может поднимать партнершу, которая весит больше 50 кг! Но мой партнер по дуэту Евгений Головин выстоял все эти 3 года (правда, потеряв пару позвонков за это время)».

1 2 3 ... 10 Анастасия Винокур родилась в очень творческой семье

Теперь Анастасия считает, что здоровье — превыше всего. «Я смогла справиться с этим сама и теперь вспоминаю как страшный сон», — завершила свой рассказ Винокур. Подписчики поблагодарили звезду за такой развернутый ответ и поинтересовались: не жалеет ли девушка о таком прошлом? «Я рада, что смогла через это пройти и преодолеть себя», — призналась Анастасия.