Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Впечатлилась»: после скандала с Лободой Наташа Королева выполнила ту самую стойку голой

Наташа Королева решила поучаствовать в обсуждении одной из самых скандальных тем последних дней в Рунете и выставила в соцсети свою попытку повторить соблазнительное фото из микроблога западной знаменитости.
Кадр из микроблога Светланы Лободы
Кадр из микроблога Светланы Лободы

10 июля в Сети все обсуждали откровенный снимок Светланы Лободы, на котором, как оказалось позднее, изображена не она —
певица позаимствовала кадр из микроблога знаменитой на западе йогини.

Многие, в том числе и автор фотографии, раскритиковали такой поступок Лободы — даже несмотря на оправдания, что она не пыталась выдать девушку на изображении за себя.

А вот Наташа Королева, которая одна из первых оценила фото, не принимала участие в интернет-травле. Вместо этого артистка решила повторить трюк — причем точно так же без одежды.

Наташа Королева
Наташа Королева

«Я очень впечатлилась, и в свои ягодные 46 лет вспомнила цирковое прошлое», — прокомментировала сделанный снимок Королева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица упомянула и о разоблачении своей коллеги. По ее мнению, эту тему не стоит муссировать.

«Девочки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны, и мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!» — написала в микроблоге Наташа.

  • Наташа Королева
    1 2 3 ...10
    Наташа Королева вдохновилась «голой» стойкой из микроблога Светланы Лободы
    Смотреть галерею

Светлана Лобода незамедлительно отреагировала на поступок знаменитости и восхитилась ее внешними данными и отличной физической подготовкой. «Это же огонь!» — написала в своих Инстаграм-историях звезда. Интересно, а повторит ли сама Лобода так понравившуюся ей стойку на голове?

Перейти к обсуждению


11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lobodaofficial, @koroleva__star/Instagram
Теги

Светлана Лобода, Наташа Королева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.