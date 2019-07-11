«Впечатлилась»: после скандала с Лободой Наташа Королева выполнила ту самую стойку голой

10 июля в Сети все обсуждали откровенный снимок Светланы Лободы, на котором, как оказалось позднее, изображена не она —
певица позаимствовала кадр из микроблога знаменитой на западе йогини.
А вот Наташа Королева, которая одна из первых оценила фото, не принимала участие в интернет-травле. Вместо этого артистка решила повторить трюк — причем точно так же без одежды.
«Я очень впечатлилась, и в свои ягодные 46 лет вспомнила цирковое прошлое», — прокомментировала сделанный снимок Королева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Девочки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны, и мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!» — написала в микроблоге Наташа.
Светлана Лобода незамедлительно отреагировала на поступок знаменитости и восхитилась ее внешними данными и отличной физической подготовкой. «Это же огонь!» — написала в своих Инстаграм-историях звезда. Интересно, а повторит ли сама Лобода так понравившуюся ей стойку на голове?