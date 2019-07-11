«Впечатлилась»: после скандала с Лободой Наташа Королева выполнила ту самую стойку голой

Наташа Королева решила поучаствовать в обсуждении одной из самых скандальных тем последних дней в Рунете и выставила в соцсети свою попытку повторить соблазнительное фото из микроблога западной знаменитости.

Кадр из микроблога Светланы Лободы

10 июля в Сети все обсуждали откровенный снимок Светланы Лободы, на котором, как оказалось позднее, изображена не она —

певица позаимствовала кадр из микроблога знаменитой на западе йогини.

Многие, в том числе и автор фотографии, раскритиковали такой поступок Лободы — даже несмотря на оправдания , что она не пыталась выдать девушку на изображении за себя.

А вот Наташа Королева, которая одна из первых оценила фото, не принимала участие в интернет-травле. Вместо этого артистка решила повторить трюк — причем точно так же без одежды.

Наташа Королева

«Я очень впечатлилась, и в свои ягодные 46 лет вспомнила цирковое прошлое», — прокомментировала сделанный снимок Королева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица упомянула и о разоблачении своей коллеги. По ее мнению, эту тему не стоит муссировать.

«Девочки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны, и мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!» — написала в микроблоге Наташа.



1 2 3 ... 10 Наташа Королева вдохновилась «голой» стойкой из микроблога Светланы Лободы

Светлана Лобода незамедлительно отреагировала на поступок знаменитости и восхитилась ее внешними данными и отличной физической подготовкой. «Это же огонь!» — написала в своих Инстаграм-историях звезда. Интересно, а повторит ли сама Лобода так понравившуюся ей стойку на голове?