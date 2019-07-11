Алена Свиридова в бикини доказала, что и в 56 лет остается стройной и подтянутой

Алена Свиридова увлекается активным спортом. Так, во время отдыха в Керчи певица встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой. А ведь звезда разменяла шестой десяток!

Алена Свиридова

Алена Свиридова — одна из немногих звезд, которая сохранила естественную красоту. 56-летняя певица недавно опубликовала снимок с отдыха, на котором предстала без макияжа. В комментариях поклонники звезды 1990-х отметили, что для своего возраста Свиридова выглядит потрясающе: «Приятно смотреть на вас, и без косметики тоже. Надоели уколотые лица со следами пластики», «Вы прекрасны! Спасибо, что не боитесь откровенных снимков!».

Ну а на днях Алена пошла еще дальше и выложила видео: звезда отплывает от берега на SUP-борде (это доска для балансировки с веслом). На Свиридовой раздельный купальник, который подчеркивает ее формы. Должны признать, артистка выглядит прекрасно. Ее подписчики считают так же: «Красотка», «Вы стройняшка», «Балдею с вас»,— оставили они восторженные отзывы в комментариях.

К слову, секрет стройности Алены кроется в сбалансированном питании и регулярных занятиях спортом. Правда, в тренажерный зал певицу не загнать. «По-моему, куда лучше просто погулять по парку. Вообще, все эти массовые модные увлечения никогда меня не привлекали: в жизни не занималась аэробикой и не вставала на беговую дорожку», — призналась певица в интервью изданию «7 дней». Так что Свиридова выбрала для себя другой вид спорта: звезда катается на лыжах и коньках, играет в бадминтон, бегает и занимается дайвингом.

1 2 3 ... 9 Алена Свиридова в 56 лет выглядит очень молодо

А вот красотой лица Свиридова обязана профессионалам. «По-моему, определенные возрастные проблемы может убрать только ботокс или его альтернатива — филеры», — поделилась артистка.