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43-летний испанец доказал, что является внебрачным сыном Хулио Иглесиаса

Суд признал 43-летнего Хавьера Санчеса сыном всемирно известного 75-летнего певца Хулио Иглесиаса на основании внешнего сходства. Музыкант с этим решением категорически не согласен и собирается обжаловать его в ближайшее время.
Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас известен не только своими выдающимися музыкальными талантами, но и любвеобильностью. У него было несколько браков, от которых на свет появилось восемь детей (в том числе и всемирно-известный Энрике Иглесиас). А недавно суд постановил, что есть еще и девятый ребенок — 43-летний Хавьер Санчес.

Суд официально признал Хавьера сыном Хулио, несмотря на то, что певец отказался пройти генетический тест. Решение было принято на основании показаний матери Хавьера — балерины Марии Эдиты — с которой у Хулио был мимолетный роман в 1975 году, а также из-за внешнего сходства мужчин.

Хавьер Санчес
Хавьер Санчес

Хавьер Санчес — человек упорный. Он пытался добиться того, чтобы его признали сыном Хулио Иглесиаса, около 30 лет. В 1992 году суд вынес решение в пользу Хавьера, но его отменили после поданной апелляции. Сам Хулио постоянно отказывался проходить генетическую экспертизу, но суд принял во внимание результаты теста, материал для которого взяли из бутылки воды, которую оставил на пляже сын Хулио — певец Хулио Иглесиас-младший. Экспертиза тогда установила, что Иглесиас-младший и Хавьер — братья.

Но сдается нам, что счастливой истории воссоединения отца с сыном не случится, поскольку Иглесиас уже намерен обжаловать решение суда.

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11 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • а для чего оспорить..господи, радоваться надо, что есть еще время обнять.

  • olesea moldovanka

    а для чего оспорить..господи, радоваться надо, что есть еще время обнять.

    у него 8 детей, думаете ему обнимать некого? стакан воды подать некому? а этот сын у него от мимолетной связи, ну т.е. чему тут радоваться? что из его спермы очередной человек получился???

  • Сейчас сынулька будет требовать бабла с папаньки)))

  • Эээ как бэ всемирно известный без дефиса пишется.

  • Половина мужчин не знают сколько у них детей-, скачут от одной бабе на другую..

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