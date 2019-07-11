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СМИ рассекретили личность возлюбленного солистки Artik&Asti Анны Дзюбы

Анна Дзюба — прекрасная половинка дуэта Artik&Asti — похоже, выходит замуж. По крайней мере, помолвочное кольцо она демонстрирует в Инстаграме довольно активно. Рассказываем все, что известно об избраннике певицы, в новом материале.
Анна Дзюба
Анна Дзюба

29-летняя Анна Дзюба — девушка очень скрытная. О своих романах солистка дуэта Artik&Asti не распространяется и делится какими-то подробностями с подписчиками в Инстаграме крайне редко.

В 2018 году Анна рассказала, что пережила болезненное расставание с молодым человеком, не называя имен, а чуть позже сообщила, что нашла новую любовь и встречается с мужчиной, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

При этом звезда отмечала, что не торопится выходить замуж и рожать детей — все ее внимание сосредоточено на карьере. Но, видимо, артистка все же передумала, потому что на днях она сверкнула в Инстаграме кольцом с внушительным камнем на том самом пальце. Правда, о том, кто же стал ее избранником, Дзюба распространяться не стала.

За нее это сделал Телеграм-канал «Только никому». Вот, что известно о предполагаемом женихе певицы: мужчину, который покорил сердце Анны, зовут Станислав Юркин. Ему около 40 лет, а за плечами уже есть опыт брака — Станислав был женат на визажистке Яне Симаковой. После развода бывшие супруги остались в прекрасных отношениях и вместе воспитывают дочь Варю.

Кстати, на своей страничке на Facebook Юркин начал называть Аню женой еще в декабре — видимо, примерно тогда же он и сделал возлюбленной предложение. Совет да любовь!

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11 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @astiselfmade/Instagram, Станислав Юркин/Facebook.com
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Анна Asti (Дзюба)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • адский тюнинг лица!

  • Гость

    адский тюнинг лица!

    Вы хотели написать адский фотошоп лица?))

  • С Грачевской перепутать можно. Думала такой типаж только престарелых привлекает )

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